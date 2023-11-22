Ege yükseliyor, Kordon çöküyor

Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Doğan Yaşar, İzmir'de Kordon bölgesinin her yıl 1 cm çöktüğünü söyledi. Buna karşılık Ege'nin de yükseldiğine işaret eden Prof. Dr. Yaşar "Önlem amaçlı sahil kıyısı olan ön tarafları yükseltiyoruz. Ancak arka kısım çukurda kalıyor. Bu nedenle son yağmurda da Kordon tamamen sular altında kaldı" dedi ve yapılması gerekenleri anlattı.

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İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi, İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, son yağışların ardından barajların durumu ve İzmir’deki su baskınlarına değindi.

Son sağanak sonrası yaşanan su baskınlarına işaret eden Prof. Dr. Yaşar, şu değerlendirmelerde bulundu:

– Son yağmurdan sonra özellikle İzmir Kordon suyla doldu. Bunun nedeni bölgenin dolgu zemin olması. Ayrıca bulunduğumuz bölge her yıl 1 santimetre çöküyor. Tektonik bir harekettir bu. Bunun yanında deniz her yıl 3 milim yükseliyor. Bu sadece Kordon boyu için değil Bostanlı ve Mustafa Kemal Sahil Bulvarı için de geçerli. Bunu önlem amaçlı sahil kıyısı olan ön tarafları yükseltiyoruz. Ancak arka kısım çukurda kalıyor.

“TEK YAPILMASI GEREKEN BİLİMİ GÖZ ÖNÜNE ALMAK”

– Bu nedenle son yağmurda da Kordon tamamen sular altında kaldı. Bu nedenle yetkililer arka plandaki yapılarda kot uygulaması gerçekleştirmeli. Orada yapmamız gereken tek şey, bilimi göz önüne almak. Çünkü afet her zaman olur. Ancak siz derelerin üzerine ev yapıyorsanız, olmaz. Halen dere yataklarına hiç düşünmeden plan programı yapmadan ev veya yol yapıyoruz. Kısacası çarpık kentleşmeden ve altyapı yetersizliğinden çok çekiyoruz.

Sel ve su baskınlarına değinen Prof. Dr. Yaşar “Küresel ısınma dönemlerinde sıcaklıkla beraber, yağış fırtına ve kasırgalar artar. Küresel ısınma dönemlerinde biz bu durumda anlarız. Ancak Türkiye’de sel ve su baskınlarının yaşanmasının nedeni çarpık kentleşmedir. Altyapı yetersizliğidir. Başka bir nedeni yok. Yaşanan afet durumlarından ders almıyoruz. Her gelen afette olumsuzluklar yaşıyoruz. Bu afetlerden ders alıp tekrar yaşamamamız lazım” dedi.

“BARAJLAR DOLACAK”

Prof. Dr. Yaşar ayrıca yaşanan kuraklığın bir anda gelmediğini belirterek “Barajlar yavaş yavaş boşaldı. Canımız çok acıdı. Bu sene işin sonuna geldik. Artık ciddi yağışlar bekliyorum. Özellikle nisan ayına kadar gerçekleşecek yağmurla birlikte barajlar ciddi oranda dolacaktır” dedi. (DHA)