Ehliyetsiz sürücü 2 çocuğu öldürdü
Şırnak’ın İdil ilçesinde 18 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı 2 çocuk hayatını kaybetti.
İdil merkez Midyat çevre yolu üzerinde 63 UG 275 plakalı K.A. idaresindeki otomobil, bisikletli İslam (13) ve Lokman Temiz’e (14) çarptı.
Ağır yaralanan 2 kuzen, haber verilmesi üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı.
2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından İdil Devlet Hastanesine kaldırılan 2 kuzen kurtarılamadı. Ehliyeti bulunmayan sürücü K.A. gözaltına alındı. (AA)