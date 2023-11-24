Ekrem İmamoğlu’ndan ‘yerel seçim’ mesajı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, balıkçılara koruyucu malzeme dağıtım töreninde konuştu. Hedeflerinin 2024’te 5 yıl daha yetki almak olduğunun altını çizen İmamoğlu, “Bizim kazandığımız anlayışla, kaybeden yok. Bazı insanların kazandığı anlayışta ise, onların dışındaki herkes kaybediyor, bir avuç insan kazanıyor” diye konuştu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Beykoz'da düzenlenen törenle küçük ölçekli balıkçılara koruyucu donanım malzemesi dağıtımı yaptı.

Törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı.

Küçük ölçekli balıkçıların talepleri doğrultusunda balıkçılara; balıkçı tulumu ve balıkçı çizmesinden oluşan koruyucu donanım dağıtıldı.

Törende konuşan İmamoğlu, deniz temizliği ve balıkların korunmasının önemine dikkat çekerek “Köyünde eken biçen insan sayısı o kadar azalmıştı ki, şimdi ziraat odalarının sayılarına göre, artık İstanbul’un köylerinde eken biçen sayısı, bizim tohum desteklerimizle birlikte 10 katını geçti. Demek ki, siz fırsat verirseniz İstanbul’un tarlalarında da bereket fışkırır denizinde de bereket fışkırır. İstanbul’un tam anlamıyla bir balık şehri olduğunu zaten biliyoruz. Ve bunun yaşatılması konusunda özenli gayretimizi, daha da büyüterek de devam edeceğiz” dedi.

İmamoğlu, İstanbul genelinde, küçük ölçekli balıkçı teknelerinin tüm tekneler içindeki oranının yüzde 91 olduğunu, ancak bu teknelerin toplam üretimin ancak yüzde 10'unu gerçekleştirdiğini kaydetti.

“EKONOMİK KOŞULLAR ÇOK AĞIRLAŞTI”

İmamoğlu, şunları söyledi:

-İyi ki bu desteği veriyoruz. Onların işini bir miktar kolaylaştırıyoruz. Ekonomik koşullar çok ağırlaştı. Belki teknesinin mazotunu bile alamıyor esnafımız. Hayat, öyle enteresan bir boyut everildi ki, cebimizdeki para küçüldükçe küçüldü.

-Gelirimiz, harcamalarımız karşısında ne yazık ki küçüldükçe küçüldü. Bu kötü ekonomi yönetiminin bizi taşıdığı boyuttur.

-Bundan, bu kusurdan kimse sıyrılamaz. Dünyada savaşın içinde olan ülkeler bile ekonomisini büyütebiliyorsa ya da enflasyon altında halkını ezdirmiyorsa, biz, Türkiye Cumhuriyeti olarak, neredeyse üç haneli enflasyon rakamlarına tırmanmışsak, bu tam bir basiretsizlik, tam bir beceriksizliktir.

-Bunun başka bir adı yok. Bu bağlamda insanlarını aldatan, teknikten, bilimden uzaklaşan bir uygulama süreci ülkemizi kötülüklere, ekonomik sıkıntılara doğru sürükler. Hatta Allah korusun, batırmanın eşiğine kadar getirebilir.

“BİZİ MİLLET BUNUN İÇİN SEÇİYOR”

Kendi yönetim anlayışlarının ortak akla dayandığına vurgu yapan İmamoğlu, “Bu noktada biz, kentimizin insanlarıyla konuşuyoruz. Bizi, millet bunun için seçiyor. Kamu hizmeti kültür olarak değişmeli. Kötü bir yere geldi. Kamuya seçilen birileri, sanki oranın mülk sahibiymiş gibi, kendi malını yönetiyormuş gibi… Hayır, milletin malını yönetiyoruz. O bakımdan biz, ihtiyacı olan insanlarımıza, destek gruplarına veya insanlarımızın belli kesimlerine bu tarz ihtiyaçlarını karşılayıcı hizmetleri sunmaktan büyük onur ve gurur duyuyoruz” diye konuştu.

“MİLLETİN MALIYLA, MİLLETİN SORUNUNU ÇÖZME ÇABASINDAYIZ”

İmamoğlu , “Milletin malıyla, milletin sorununu çözme çabasındayız. Ve bunu yapınca ne oluyor biliyor musunuz? Vallahi de billahi bu kadar sıkıntılı döneme rağmen, ekonominin bu kadar problemli bir zaman diliminde olmasına rağmen, enflasyonun tavan yapmasına rağmen, yaptığımız birçok hizmetin engellenmesine rağmen ne oluyor? Bizim bütçemizden bereket fışkırıyor. Biz hizmetlerimizi onun için büyütüyoruz” dedi.

YEREL SEÇİM MESAJI

Hedeflerinin 2024'te 5 yıl daha yetki almak olduğunun altını çizen İmamoğlu, şöyle konuştu:

-2029'da da almak, 2034'te de almak… Sosyal demokrat anlayış, halkını düşünen anlayış kazanmalı. Çünkü bizim kazandığımız anlayışla, kaybeden yok. Bazı insanların kazandığı anlayışta ise, onların dışındaki herkes kaybediyor, bir avuç insan kazanıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A GÖNDERME

-O bakımdan biz artık meseleye bu gözle bakıyoruz. 2019 seçim meydanlarında, en az iki-üç kez, ‘Sen kimin parasını kime dağıtıyorsun' diye Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul’da bana sormuştu. Ben de ona cevap vermiştim. Aynı şeyi devam ettiriyoruz. ‘Vallahi de billahi de milletin parasını millete dağıtıyoruz.' Bu kadar net. Çok şükür israftan, ranttan bu şehri kurtardık.

-Milletin parseline imar veren bu anlayıştan, bu şehrin belediyesini kurtardık. İstanbul’un bereketini kaçırdılar. Biz, bereketini geri getirdik.

-Çünkü biz, çocukluğumuzdan beri birinin sofrasını yerde gördük mü, ona ilk lafımız şu olmuştur: Bereketli olsun. İnşallah sizlerin destekleriyle, sandıklardaki oy bereketimiz de çok büyütsün

Konuşmaların ardından katılımcılarla anı fotoğrafı çektiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Demir ve İmamoğlu, küçük ölçekli balıkçılara, balıkçı tulumu ve balıkçı çizmesinden oluşan koruyucu donanım desteği hizmetini başlattı.