Elazığ’da AKP’nin oyları düştü, adaylığa ilgi azaldı

Elazığ'da oyları düşen AKP'de aday adaylığı başvuruları da azaldı. 2019'da 9 olan aday adayı sayısı 4'e düştü.

Evren DEMİRDAŞ

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AKP'nin en fazla oy aldığı illerden biri olan Elazığ'da, 2019’da belediye başkanı seçilen Şahin Şerifoğulları'nın partinin oyunu 105 binden 72 bine düşürmesi AKP'ye ilgiyi de azalttı. 2019'da aday adayı başvuru sayısı 9 olan Elazığ'da bu dönem 4'e düştü.

2024’te yapılacak olan yerel seçimler öncesinde AKP'de belediye başkan aday adayları müracaatları sona erdi. 2014 yerel seçimlerinde büyük bir oy farkıyla Elazığ Belediyesi’ni kazanan AKP'de, 2019 yerel seçimlerinde Şahin Şerifoğulları'nın aday gösterilmesi büyük bir oy kaybına neden olmuştu.

31 Mart 2024'te yapılacak belediye başkanlığı seçimleri için Elazığ'da AKP'ye sadece dört kişi adaylık başvurusu yaptı. Bir önceki seçime göre yarı yarıya azalan aday adayı başvuru sayısında AKP'li Şerifoğulları'nın partinin oyunu düşürmesinin etkili olduğu yorumlarına yol açtı.

HEM OY ORANI HEM ADAY SAYISI DÜŞTÜ

Elazığ'da ilk kez 2009 yerel seçimlerinde belediye başkanlığını kazanan AKP, 2014 yılında ise oy oranını yüzde 55'e kadar çıkarmayı başarmıştı. 2019 yerel seçimlerinde Şerifoğulları'nın aday gösteren AKP, oylarında yüzde 40'a kadar düşmesine neden olmuştu. Bu dönemde belediye başkanlığı aday adaylığı için 9 kişi başvurmuştu. Yaşanan oy kaybı sonrasında ise 2024 yılında yapılacak olan seçimler için sadece 4 kişinin başvurması dikkat çekti.