‘Emanetçi-Ağabey Başkan’ formülü destek bulmadı

CHP’de ‘değişim’ talebi de değişime uğradı. “Yerel seçime kadar emanetçi başkan” önerisi tabanı rahatsız etti. “Lider değişmeli” diyen bazı vekiller, Kılıçdaroğlu’na giderek özür diledi.

Başak KAYA

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CHP'deki değişim tartışmaları da değişime uğradı. Değişim isteyenlerin gündeme getirdiği “yerel seçime kadar emanetçi genel başkan” ya da “ağabey” formülü tartışılıyor. Emanetçi formülü için CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın telaffuz edildi. Buna Engin Altay, Haluk Koç ve Murat Karayalçın isimleri de eklendi. Ancak bu formül örgütte karşılık bulmadı. CHP'de yönetim ve örgütteki değişimlerin ardından kurultay takviminin başlaması ve tüzük değişikliği çalışmaları devam ediyor. Genel merkez yönetimine muhalif olan isimler ise örgütte istediği destek ve başarıyı yakalayamadı.

İKİNCİ BİR ADAY YOK

Kurultay takvimi işledikçe ‘Emanetçi' formülü zaman sınırlamasına takılıyor. Şimdiye kadar açık ve net bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun karşısına ‘Ben adayım' diye çıkış yapan olmadı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da en çok eleştirildiği konu bu oldu. Parti içi muhalefetin örgütte karşılığının yetersiz kalması ve yaşanan tartışmaların partiyi yıpratması bazı isimlerin de tavır değiştirmesine neden oldu. Bu nedenle de genel başkan değişimi isteyen isimlerin Kılıçdaroğlu'na giderek “özür dilediği” belirtildi.

Kılıçdaroğlu ise kararsız kalan isimlerle de temaslarını sürdürüyor ve radikal bir tüzük değişikliği çıkışı yapmaya hazırlanıyor. Ön seçim ve milletvekilliğinde 3 dönem kuralını içeren, delege üzerinde baskı kurmayı engelleyen, kadın ve gençlere daha çok olanak sağlayan bir dizi değişiklik planlandı. Bu çıkışın eleştirilere yönelik bir samimiyet testi olacağı belirtiliyor.

Duayen siyasetçi Murat Karayalçın:

CHP'de bölünme riski görüyorum

Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP'deki değişim tartışmalarına ilişkin, “CHP'de bölünme riski görüyorum. Daha doğrusu duyuyorum. O da beni rahatsız ediyor. Yeniden SHP açılsın, keşke kapanmasaydı diyenler var” dedi. Karayalçın, katıldığı bir televizyon programında ‘Ağabey' formülüyle ilgili de şu değerlendirmeyi yaptı: “Ağabey formülünün doğru olduğu kanısında değilim. Bu tür bir düzenleme bizim tüzüğümüze de siyasetimize de terstir. Tarafların tümü anlaşırsa ‘Evet' derim. Ben kıdemli bir partiliyim, içinde bulunduğumuz durumun aşılması için bireysel olarak görüşlerimi proje metni haline getirdim. Tüzüğümüz parti hukukudur, 100 yıllık partiyiz. Parti hukukunda ne öngörülüyorsa o yapılır.”

Mustafa Sarıgül'den Ekrem İmamoğlu'na

Kadro olarak ne yaptınız?

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP'de değişime ihtiyaç olmadığını belirterek, “Bugün delikanlı, mert olanların, omurgalı siyaset yapanların yapması gereken tek iş, yüzde 48 oy alan Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında durmaktır” dedi. Gazeteci Çağlar Cilara'ya konuşan Sarıgül, şöyle devam etti: “Bugün değişim isteyenler, aslan parçaları, yiğitler siz zaten o işin başındaydınız. Orada bir kayıp varsa, kusura bakmayın, o kaybın baş sorumlusu sizsiniz kardeşim.” Cilara, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve değişim isteyenlere “Kılıçdaroğlu'na yeteri kadar oy getiremediniz mi diyorsunuz” diye sordu. Sarıgül de “Kesinlikle. Lider çalışıyor, peki kadrosu olarak ne yaptınız? Gel bakalım aslan parçası gel, Erzincan'a bir siyaset yap da neyin ne olduğunu gör” yanıtını verdi.