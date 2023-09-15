Erdoğan duyurdu: Ek ders ücretlerine yüzde 25 zam

Taksim AKM'de 2023-2024 Eğitim Yılı Açılış töreni kapsamında öğretmenlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ek ders ücretlerine yüzde 25 zam yapılacağını duyurdu.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başakanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi’nde 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni kapsamında il, ilçe milli eğitim müdürleri, MEB bürokratları ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada ücretli öğretmen ve usta öğreticilerin saatlik ek ders ücretlerinde yaklaşık yüzde 25 oranında ilave bir artışa gidileceğini açıkladı.

Erdoğan ayrıca MEB burslusu lisansüstü öğrencilerin burslarının, okudukları ülkenin şartlarına göre değişen oranlarda yükseltileceğini de ifade etti.

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