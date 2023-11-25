Erdoğan: İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmenin en küçük olumsuz etkisi olmadı

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda konuşan Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi'nin 'marjinal grupların ve sapkın akımların istismar malzemesi haline geldiğini' savundu. "Çekilmemizin kadınların hakları ve şiddetle mücadeleye en küçük bir olumsuz etkisi olmadı" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen programa katıldı. Haliç Üniversitesi’nde gerçekleşen program Antakya Medeniyetler Korosu’nun müzik dinletisiyle başladı.

Etkinlikte konuşan Erdoğan, 2011’de Meclis kararıyla kabul edilen, Cumhurbaşkanı Kararı ile çıkılan İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin de mesajlar verdi. Erdoğan, şunları kaydetti:

AİLE OLMADAN İNSANIN VARLIĞI EKSİK KALIR

– Bazıları bakanlığımızın adındaki aile kavramını öne sürerek, kadınlar için yaptığımız hizmetleri unutturmaya ve gölgelemeye çalışıyor. Halbuki aile, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla, toplumumuzu oluşturan o devasa yapının kilit taşıdır. Aile olmadan, sadece birey olarak insanın varlığı eksik kalır. Ülkemizde aile kurumumuza yönelik saldırıların kadınların haklarını savunmakla hiçbir ilgisi olmadığının hepimiz farkındayız.

– Ülkemizde kadına yönelik şiddetle mücadelede en büyük devrimi 2012 yılında çıkardığımız 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi kanunuyla yaptık. Marjinal grupların ve sapkın akımların istismar malzemesi haline gelen İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmemizin kadınların hakları ve onlara yönelik şiddetle mücadeleye en küçük bir olumsuz etkisi olmamıştır.

“KANUNDA EKSİK VARSA ÇÖZÜLECEK”

– Bu konuda belli çevreler tarafından yürütülen tezviratın hiçbir temeli, hiçbir dayanağı yoktur. Çünkü mücadelenin asıl somut araçları 6284 sayılı kanun başta olmak üzere hukukumuza derç ettiğimiz mevzuat ile zihinlerde gerçekleştirdiğimiz dönüşümdür. Bu kanun kadın hakları ve ailenin korunması açısından spekülasyonlara kurban edilemeyecek kadar mühim bir kazanımdır. Bu kazanımların örselenmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz.

– Elbette kanunun mahiyetinde ve uygulanmasında sorunlar varsa çözecek, eksikler varsa giderecek, daha da güçlendirilmesi gereken unsurlar varsa gereğini mutlaka yapacağız. Bu amaçla mevzuatımızı sürekli geliştiriyoruz, yeniliyoruz. (DHA)

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