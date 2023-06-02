Erdoğan’a sert yanıt: CHP’nin istikametini sen çizemezsin

CHP'nin vekil sayısı hakkında açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert yanıt... Erdoğan'ın CHP'nin iç işlerine burnunu sokmaya kalktığını belirten Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "CHP'nin istikametini sen çizemezsin, milletimiz çizer" dedi.

Sozcu.com.tr

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ardından dün son MYK toplantısını yaptıklarını anımsattı.

Öztrak, MYK’de, 14 Mayıs’taki milletvekili seçimi ile 28 Mayıs’taki ikinci turda tamamlanan Cumhurbaşkanı Seçimi’ni değerlendirdiklerini ifade eden Öztrak, “İlgili arkadaşlarımız sandık güvenliği sonuçları hakkında Kurul’umuzu bilgilendirdiler. Bu konuda verilen bilgiler çerçevesinde, sistemik bir güvenlik açığı yaşanmadığını, vatandaşımızın oylarına sahip çıkıldığını tespit ettik.” değerlendirmesini yaptı.

Ayrıca MYK Üyesi Bülent Kuşoğlu’nun seçim sürecinde yapılan harcamalar hakkında Kurul’a bilgi verdiğini bildiren Öztrak, 9 ay sonraki mahalli idareler seçimi ve bu seçimler öncesinde CHP’nin kongre takvimiyle ilgili yapılacakların ele alındığını söyledi.

Sandık başına giden tüm vatandaşlarla seçimde görev alan tüm partililere teşekkür eden Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Erdoğan ve partisi, yanlış politikalarıyla milletimize yaşattıkları ekonomik sıkıntıların, artan hayat pahalılığının üstünü örtebilmek amacıyla bir ahlaksız kampanya yürüttü. Bu kampanyada hiçbir etik sınır tanımadı. On parmağında on kara bize sürdü, iftira etti. Montaj olduğunu itiraf ettiği sahte videoları miting meydanlarında millete gösterdi. Devleti yönetmeye talip olan kadroların, hiçbir zaman yapmayacağı sahtekarlıklar yapıldı. Milletine yalan söyleyenler devlet yönetemez. Devletin tüm imkanları seçimde kullanıldı. Bakanlar, milletvekili adayı yapılarak seçimde aktif rol almaları sağlandı. Parti devleti yönetiminin bu ilk seçiminde siyasi etik ayaklar altına alındı. Bu seçimde Erdoğan’ın vatandaşlığımızı 3 paraya sattığı, Türkçe öğrenmek zahmetine bile katlanmamış yabancılar da Türkiye’nin kaderi ve geleceği hakkında söz söyledi.”

ARZU ETTİĞİMİZ SONUCU ALAMADIK

Siyaseten ve ahlaken meşru olmayan bir seçim sürecini yaşadıklarını ileri süren Öztrak, “Bütün bunlara rağmen başta cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere bu seçimi kazanmak için çok çalıştık ama arzu ettiğimiz sonucu alamadık. Ancak, Genel Başkan’ımız ülkemizdeki her iki seçmenden birinin oyunu aldı. 25 milyon 504 bin 724 yurttaşımız Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verdi.” diye konuştu. Öztrak, şöyle devam etti:

“Muhalefetin bu desteği muhafazası ve artırması, bunu hükümeti denetleme ve dengelemede kullanması, hükümetin sorumsuzluklarının millet adına bir ölçüde kontrolünü sağlayacaktır. Erdoğan da bunun farkındadır. Bu desteği dağıtmaya çalışmaktadır. Onun için de partimizin iç işlerine burnunu sokmaya kalkmakta, bunu da açıkça söylemektedir. İşte buna senin gücün yetmez. CHP milletin partisidir, kimsesizlerin kimsesidir, CHP’nin istikametini sen çizemezsin, milletimiz çizer.

Dünkü toplantıda, samimi bir öz eleştiri de yaptıklarını bildiren Öztrak, “Biz, 25 milyondan fazla yurttaşımızın desteğini aldığımız bu seçimi, adalet yürüyüşüyle başlayan, Millet İttifakı’nın kurulmasıyla belediyelerin kazanılmasıyla devam eden sürecin devamı olarak görüyoruz. 14-28 Mayıs seçimleri, mücadelenin yeni bir aşamaya geçişini ifade etmektedir. Kimilerine göre bugün seçimden sonraki beşinci gündür. Bize göre ise 9 ay sonra yapılacak yerel seçimle ilgili mücadelenin başlamasının beşinci günüdür.” ifadesini kullandı.

GÜÇLÜ ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ

CHP Sözcüsü Öztrak, şunları kaydetti:

“Samimi bir öz eleştiri yaparak, yaşadıklarımızdan ders alarak, eksiklerimizi giderip yenilenerek, mücadeleye güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Bu sürece destek olmak amacıyla dün yapılan MYK toplantısında, Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz, teamüle ve partimizin usullerine uygun olarak, seçimden sonra yapılacak ilk PM toplantısından önce, Genel Başkan’ımıza istifalarını sunmuşlardır. Genel Başkan’ımız, yeni MYK’yi hafta sonu yapılacak PM toplantısının ardından belirleyecektir. Mevcut MYK üyeleri işlerin aksamaması adına yeni MYK belirlenene kadar görevlerine devam edecektir.”

FEZLEKE TEHDİTLERİ BİZİ YILDIRAMAZ

MYK toplantısında olağan kongre takviminin ele alındığını, bu kapsamda kongrelerle ilgili kararın da PM’de ele alınarak kararlaştırılacağını kaydeden Öztrak, şunları aktardı:

“Önümüzdeki süreç zorludur. Sadece ekonomik açıdan değil, demokrasimiz ve hukuk devleti açısından da. Bunun ilk işaretleri görülmeye başlandı. Genel Başkan’ımıza yönelik fezleke tehditleri, belediye başkanlarımızı görevden alma imaları, televizyonlara başlatılan RTÜK incelemeleri, internet sansüründen muhaliflere hapsetmeye kadar uzanan tehdit listeleri. Ama bunların hiçbiri bizi yıldıramaz, korkutmaz.”

Öztrak, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 28 Mayıs’ta, her iki kişiden birinin desteğini aldığını ve Türkiye’de büyük bir değişim başladığını belirterek, şu görüşlerini paylaştı:

YEPYENİ BİR UFUK AÇILACAKTIR

“Bu, önünde duranların ayaklarını yerden kesecek bir çığdır. Her adımda artacak, büyüyecek, engellenemez hale gelecektir. Bugün değilse yarın, millete eziyetin merkezi saray rejimi, haktan, hukuktan, adaletten, daha fazla refahtan yana olanların gücüyle son bulacaktır. Türkiye’nin önünde yepyeni bir ufuk açılacaktır.”

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB 79. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada şunları söylemişti:

“CHP vekil sayısı 2018’de 146’ydı. 2023’te vekil sayısı 169’a çıktı. Fakat buradan kiralık vekiller verdiler onlar da 40 tane. 40 vekil gidince 129’a vekil sayıları düştü. Hesap uzmanı bu işi böyle yapar mı? 40’ı gitti, 129 vekil kaldı. 17 vekil burada düşmüş oldu. Bundan sonrasını herhalde oraya gönül vermiş olan CHP’li arkadaşlar düşünecektir. Eski Türkiye ittifakı sandıkta milletten ikinci kez kırmızı kartı yemiştir.”

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