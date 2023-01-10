Eskişehir için tehlike çanları çalıyor: ’20 yıldır böyle kuraklık görmedim’

Eskişehir Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, Aralık ayında yağmur yağışının olmaması ve Kasım ayında yağışların yetersiz olduğunu dile getirerek çok büyük kuraklık sıkıntısının yaşandığını söyledi. Buluşan, "Ben 20 yılda böyle bir şey görmedim" dedi.

Kemal ATLAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Eskişehir Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, geçtiğimiz yıllara oranla bu yıl daha fazla hissettikleri kuraklık ile ilgili açıklamalarda bulundu. Buluşan, bu yıl beklenen yağışların yağmadığını ve çiftçileri kötü bir sezon beklediğini söyledi.

“ÇOK BÜYÜK TEHLİKE”

Eskişehir bölgesinde bu yıl ne kar ne de yağmur yağışının olmaması nedeniyle çiftçilerin zor günler geçirdiğini ifade eden Eskişehir Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, Ekim ayından bugüne kadar olan sürecin çok büyük sıkıntılı geçtiğini söyledi.

En büyük tehlikenin yer altı sularının yok olması olduğuna dikkat çeken Buluşan, “Taban yerlerde su miktarı 20 metrenin altına düştü. Aralıkta ayında yağış olmaması hububat için oldukça tehlikeli. Kuraklık nedeniyle arpa ve buğday yetiştiremezsek faturası ağır olur” dedi.

“20 YILDIR BÖYLE KURAKLIK GÖRMEDİM”

Kuraklığın özellikle son aylarda Eskişehir genelinde hissedildiğine dikkat çeken Buluşan, şunları söyledi:

“2022'de yağış oranı normaldi. Ağustosta yaşanmayan kuraklığı Ekim ve Kasım aylarında yaşadık. Taban yerlerde su miktarı 20 metrenin altına düştü. Aralık ayında yağış olmaması hububat için oldukça tehlikeli. Bir an önce yağmurun yağmasını temenni ediyoruz. Yağmur yağmadıkça 2023 bizim için zor geçecek. Bütün ürünlerin bu yıl kuraklıktan etkileneceğini düşünüyorum.

Ürünler yeraltı kaynaklarından alınan suyla beslendiği için yağış çok önemli. Havanın ılıman ilerlemesi ve kırağı, ekinlerin uçlarını sararttı. Sulu tarım yapılamayan bölgelerde ekinlerimiz toprağın altında patlamış ve filizlenmiş şekilde bekliyor. Bunlar, güzel bir yağışla fidelenebilir. Önümüzdeki günlerde yağışa ihtiyaç var. Yağış olmazsa hiçbir üründen sağlıklı verim alamayız.

Yağmurların yağmaması, özellikle karın yağmaması geçtiğimiz yıllarda en az 1 karış olan toplama suyun oluşmamasına neden oldu. Oluşan toplama suyu bile yer altı sularına çok faydalıydı. Şu anda kanallar kupkuru, kuraklık nedeniyle yarılmış durumda. Ben 20 yılda böyle bir şey görmedim.”

“TARLALAR SÜRÜLEMİYOR”

Asıl kuraklığın 2023 sezonunda yaşanabileceğini vurgulayan Buluşan, sulamaya ilişkin tedbirlerin bir an önce alınması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Yağmayan her gün büyük bir tehlike tarım için, mevcut çimlenme için. Bunun yanında sonradan gelecek olan tarla hazırlıkları yapılamıyor, çünkü tarlalar sürülemiyor. Yağmur duasına çıkma şansımız yok ama bir şekilde yağmur duası yapılmalı. Dilerim Mevla bize yağış verir.

Çok kötü durumdayız. Bu ciddiye alınacak bir konu. Üreticiler, susuzluktan dolayı tedirginlik yaşıyor, hangi ürünü ekeceğini tereddütü içerisinde. Örneğin pancar ekimi, mısır ekimi ayçiçeği ekimi, özellikle sebzede gün aşırı sulamaya ihtiyaç olmasından dolayı, nasıl bir ekim bizi bekliyor.

Maliyetlerin çok fazla arttığı ortamda, ürün değişikliğine nasıl gidebiliriz? Kuraklığın devam etmesi halinde birçok kayıp yaşanacaktır. Arpa ve buğday geçen yıl iyi fiyata satıldığı için bu yıl da rağbet var. Ancak kuraklık nedeniyle arpa ve buğday yetiştiremezsek bunun çiftçiye bir darbe vurması kaçınılmaz.”