Evlilik imamı lüks yatta yakalandı

Muğla’nın Marmaris açıklarında ABD bayraklı lüks motoryatta, yurt dışına kaçmaya çalışan 11’i FETÖ / PDY terör örgütü üyesi toplam 14 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında evlilik imamı ve eski bir emniyet müdürü de var

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Marmaris açıklarında ABD bayraklı lüks motoryatta, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapan 14 şüpheli Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından yakalandı.

Şüphelilerden 11’inin FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği nedeni ile meslekten ihraç edildiği ve haklarında yurt dışı çıkış yasağının olduğu belirtildi. Yakalanan FETÖ'cüler arasında eski emniyet müdürü ve FETÖ’nün üniversite katalog evlilik imamının da olduğu belirlendi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Marmaris Bozburun'dan lüks motoryat ile yurt dışına çıkma hazırlığında olan yasa dışı FETÖ/ PDY terör örgütü üyelerinin varlığı belirlendi.

Bu haber üzerine Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Sahil Güvenlik ekipleri kaçakların bulunduğu tekneyi, tarihi Bozukkale Limanı açıklarında uluslararası karasulara girdiği anda durdurdu.

14 KİŞİ YAKALANDI

Durdurulan lüks motoryatta 6’sı kadın, 1’i çocuk ve 14 kişinin olduğu görüldü. Yakalananlardan 11’inin FETÖ/PDY terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç edildikleri ve haklarında yurt dışı çıkış yasağı olduğu belirtildi.

Şüphelilerin arasında eski Emniyet Müdürü Hakan Pakel ile daha önce ‘katalog evlendirme programı’ organize etmekten mahkum olan Prof. Dr. Nesrin Gürsan olduğu da belirlendi.