Gümrük kapısında kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Esendere Gümrük Kapısında görev yapan Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerimizce, yurda giriş yapan iki araçta gerçekleştirilen kontrollerde 119,7 kg afyon sakızı cinsi uyuşturucu ele geçirilmiştir" dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.
Gümrük kapısında kilolarca uyuşturucu ele geçirildiğini vurgulayan Bolat, şu ifadeleri kullandı;
“Esendere Gümrük Kapısında görev yapan Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerimizce, yurda giriş yapan iki araçta gerçekleştirilen kontrollerde 119,7 kg afyon sakızı cinsi uyuşturucu ele geçirilmiştir. Uyuşturucuyla mücadelemiz kara, hava ve deniz gümrük kapılarımızda aralıksız devam ediyor. Başarılı operasyon dolayısıyla, Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünde görevli çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum.”
Bakan Bolat ayrıca otomobillerde yapılan aramalara ait görüntüler paylaştı. (DHA)