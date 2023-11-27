İBB’nin Gazze’ye yardımına Kızılay şartı

İBB’nin Gazze’ye yapacağı insani yardım için İBB Meclisi’nden onay çıktı. Ancak AKP-MHP grubunun yardımın yapılmasına, adı skandallarla anılan Kızılay’ın aracılık etmesi şartı getirmesi tartışma yarattı.

Özlem GÜVEMLİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Dış İlişkiler Müdürlüğü'nün abluka altındaki Gazze'de yaşam mücadelesi veren halka insani yardım malzemesi göndermek için hazırladığı teklif mecliste oya sunuldu.

Teklifte “Gazze’de 2 milyondan fazla insanın hayatını olumsuz etkileyen savaş hali nedeniyle; binlerce kadın, sivil ve çocuğun yaralandığından veya hayatını kaybettiğinden bahisle, şartların her geçen gün daha da zorlaştığı şehirde su, gıda, elektrik, ilaç ve tıbbi yardım gibi çeşitli acil ihtiyaçların ortaya çıktığı ifade edilmekte olup yaşam mücadelesi veren Gazze halkı için bahse konu insani ihtiyaç malzemelerinin Belediyemiz imkânları doğrultusunda karşılanması ve gönderilmesi” için onay istendi.

Teklifi değerlendiren çoğunluktaki AKP-MHP grubu, yardımın Türkiye Kızılay Derneği aracılığı ile yapılması şartını ekleyerek onay verdi.

“KIZILAY’IN BÖYLE BİR TALEBİ BİLE YOK”

Oylama öncesinde söz alan CHP'li Meclis Üyesi Filiz Öztürk Çelik, özellikle deprem döneminde çadır atması ile gündeme gelen sık sık skandallarla anılan Kızılay aracılığı ile yardım yapılmasına tepki göstererek “Kızılay'ın kendisine böyle bir göre verildiğinden haberi bile yok. Kızılay'ın böyle bir talebi yokken durumdan vazife çıkarılıyor. Cumhuriyetin kurumları karşı karşıya getirilmek isteniyor” dedi.

Çelik, teklifin Kızılay şartı olmadan oylanmasını istedi. AKP'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar da CHP'nin ucuz siyaset yaptığını savunarak “Kızılay üzerinden hükümeti eleştirmeye çalışıyorlar. Türkiye'deki bütün yardım kuruluşları büyük oranda Kızılay üzerinden yardım yapıyor” karşılığını verdi.

Teklife Kızılay'ın yanında AFAD'ı da ekledi. CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı “İBB'nin yardımı dağıtacak gücü var. Kızılay da bölgede yardım yapıyordur. Amacımız savaşın bitmesi. Kurumlar gerekirse kendi arasında temas kurar zaten” diye konuştu. İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı, Türkiye'yi Gazze'de Kızılay'ın temsil etmesini doğru bulduklarını söyledi.

Tartışmaların ardından oylamaya geçildi. CHP'nin önerisi reddedildi.

İBB'nin Gazze halkına Kızılay veya AFAD aracılığı ile insani yardımda bulunması teklifi oybirliği ile kabul edildi.