İETT otobüsü alev alev yandı
İstanbul Büyükçekmece'de park halindeki İETT'ye ait otobüste yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Büyükçekmece’de park halindeki İETT’ye ait otobüste bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm otobüsü sardı.
KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede yangın söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi.
Yangında ölen yada yaralanan olmazken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.(DHA)