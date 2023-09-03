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İETT otobüsü alev alev yandı

İstanbul Büyükçekmece'de park halindeki İETT'ye ait otobüste yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. 

Yayınlanma: 18:46 - 03 Eylül 2023 Güncellenme:
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Büyükçekmece’de park halindeki İETT’ye ait otobüste bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm otobüsü sardı.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede yangın söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangında ölen yada yaralanan olmazken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.(DHA)

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