İktidar sabır istiyor, vatandaş ‘Ne sabır kaldı, ne para’ diyor

Yüksek fiyatlar ve hızlı yoksullaşma en çok pazar yerlerinde kendini hissettiriyor. Artan hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşlar alışveriş, pazarcılar satış yapamamaktan şikayet ederken, iktidar da 'Biraz daha sabır' diyor. Vatandaş tepkisini, 'Nereye kadar sabır', 'Kimsenin sabrı, zamanı ve cebinde parası kalmadı' diyerek dile getiriyor.

Latif SANSÜR

Tarım cenneti Türkiye’de pazaryerlerinde sürekli artan fiyatlar, her gün değişen etiketler can yakıyor. Sezonunda olduğu için ucuzlaması gereken domates, biber, fasulye gibi ürünler, her hafta daha da zamlanıyor. Milyonlarca dar gelirli, emekli ve işsiz, çocuklarına yedirmek için iç geçirdikleri en temel besin maddelerinin sadece etiketlerine bakabiliyor. İktidar ise vatandaşa ‘sabır’ öneriyor.

“KİMSENİN SABRI VE CEBİNDE PARASI KALMADI”

SÖZCÜ muhabiri İzmir'in Selçuk ilçesinde, pazarda vatandaşa mikrofon uzatarak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Enflasyonu vatandaşın günlük hayatından çıkaracağız, biraz sabır bekliyoruz” sözlerini hatırlattı, “Sabredebilecek misiniz” diye sordu.

Pazara birlikte çıkan bir çift, “Kimsenin sabrı, zamanı ve cebinde parası kalmadı. Allah sonumuzu hayretsin” derken, emekli bir vatandaş ise, “Paran varsa her şey ucuz, paran yoksa her şey kötü. Ben sabırsızım. İktidarın keyfine değil her şey. İktidar, ‘Aç kal sabret’ diyor. Camide hoca da aynısını söylüyor, ‘Müslüman sabredendir’ diyor. Sen niye sabretmiyorsun? Senin aylığın 100 bin lira” dedi.

“SABIR KALMADI, YAŞAMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Bir diğer vatandaş, “Havalar zaten sıcak, fiyatları görünce daha da sıcak basıyor. Sabır mabır kalmadı, yaşamaya çalışıyoruz” derken, bir başkası ise şunları söyledi:

“Sabır sabır; milleti öyle bir alıştırdılar ki her şeye sabır sabır sabır. Parası olan parasına para katıyor, parası olmayan eziliyor. Akşam pazar kapanmadan önce burası ana baba gününe dönüyor. Herkes o saatte alışverişe çıkıyor.”

“22 YILDIR SABREDİYORUZ”

Pazardaki her şeyin ateş pahası olduğunu söyleyen bir emekli, Erdoğan'ın sabır sözlerine ilişkin, “22 Yıldır sabrediyoruz, patladık, çatladık, gidiyoruz” derken, yaşlı bir kadın ise sabır taşının bile çatladığını dile getirdi.

Bir başkası da, “Bizde sabır bitti, onlar sabretse daha iyi olur. Sabrede sabrede yolun sonuna geldik. Maalesef geçinme şansımız kalmadı. Emekli maaşı yeme içmemizi bırakın, yaşantımıza bile yetmiyor. O kadar kötü durumdayız yani. Bunlar geldi geleli iliğimizi emdi. Bıçak kemiğe dayandı, yapacak hiçbir şeyimiz de kalmadı. Dayanacak gücümüz kalmadı, şans eseri yaşıyoruz” dedi.

