İlçe ilçe İstanbul milletvekili seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 milletvekili seçimlerinde geçici sonuçlar belli oldu. İstanbul'da üç seçim bölgesinde beş siyasi partinin oy oranları haberimizde...

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Türkiye’nin en kalabalık kenti İstanbul’da 14 Mayıs seçimleri için 30 bin 849 sandık kuruldu. YSK verilerine göre seçmen sayısı 11.3 milyon olan şehirde 10 milyon 291 bin 302 kişi oy kullandı. 10 milyon 150 bin 710 oy geçerli sayıldı. Katılım oranı da yüzde 90.53 olarak hesaplandı.

İstanbul’da İlçelere göre partilerin aldığı oy sayısı ve oy oranları şöyle oldu:

İSTANBUL 1. BÖLGE:

İSTANBUL 2. BÖLGE

İSTANBUL 3. BÖLGE