İndirim izdihamı… AVM’lere akın ettiler: Uzun kuyruklar oluştu

'Şahane Cuma' olarak adlandırılan indirimlerden faydalanmak isteyen İstanbul'daki vatandaşlar, AVM'lerin önünde erken saatlerden itibaren alışveriş yapmak için beklemeye başladı... Esenyurt'ta bir AVM'nin önünde bekleyenler, uzun bir kuyruk oluşturdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Bayrampaşa’da bir alışveriş merkezinde indirimlerden yararlanmak isteyenler erken saatlerde yoğunluk oluşturdu.

Alışveriş merkezine gelenler kapıların açılmasını sıraya girerek bekledi. Kuyruktakiler alışveriş merkezine saat 10.00 itibariyle alınmaya başladı. İçeri girenler indirim yapan mağazalarda ürün alabilmek için birbiriyle yarıştı.

Ancak bazı vatandaşlar kapıların açılma saatinden önce AVM personellerine öncelik tanındığını öne sürdü.

Öncelik tanınan personellerin indirimli ürünleri adeta kapıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

“KARGAŞA YAŞANDI”

Alışveriş için AVM'ye gelen Alev Kaya, “İndirimler maalesef olmuyor, tabii ki AVM'ler, marketler hep indirim var diyorlar ama hiç de indirim diye birşey yok” dedi.

Alışveriş için bekleyen vatandaşlardan Ceren Çanakçı, “AVM'de inanılmaz derecede bir kalabalık ve yoğunluk yaşandı. Bir mont bakmaya gidelim dedik, zaten indirim de o kadar aman aman bir indirim değildi bana göre. Maksimum 700 liralık bir indirim sözkonusuydu ve insanlar bence mağdur oldular çünkü gerçekten inanılmaz bir kalabalık vardı. İnsanlar resmen birbirinin üstüne düşeceklerdi, o derece bir yoğunluk yaşandı. Arkadaşım da internetten stok bulamadığı için mağazaya girmek zorunda kaldı ve bayağı bir kargaşa yaşandı ve stokların hepsi de tükenmişti.” dedi.

“İNDİRİM YOK ASLINDA”

Bir saatten fazla kuyruk bekleyen Cevheri Yazıcı, “Fazlasıyla kalabalık ama gereksiz bir kalabalık bir hafta önce de geldim bu markaya fiyatların çoğunda bin lira üzerinden 100, 200 lira arasında oynattılar, şimdi de toplamda yüzde 20 indirim yaptılar. Yine aynı yere geldi bir fark yok. Algı sayesinde firmalar kazanıyor. İndirim yok aslında indirim varmış gibi oluyor, indirim var denilince benim de birşey alasım geliyor. Bugün de öyle bir gün. Bir saatten fazla kuyruk bekledim, saçmaydı, değmedi, çok gereksizdi.” dedi. (DHA)