İtfaiye eri oksijen tüpü bittiği için ölmüş

Ankara'da yangına müdahale sırasında dumandan zehirlenerek yaşamını yitiren itfaiye eri Fahrican Yavaş'ın (24) cenazesi, meslektaşları tarafından düzenlenen bir törenin ardından memleketi İzmir'in Torbalı ilçesine gönderildi. Yavaş'ın oksijen tüpünün bitmesi nedeniyle dumandan etkilendiği bildirildi.

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Keçiören Osmangazi Mahallesi’nde bulunan 3 katlı Sinan Apartmanı’nın eksi 2. katındaki dairede dün sabah yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangına müdahale eden itfaiyeciler Fahrican Yavaş, Uğur Okyay, Orçun Yaşar, Süleyman Aytar, yangına müdahale ederken dumandan etkilendiler. Dört itfaiyeci, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Fahrican Yavaş, doktorların tüm çabalarına rağmen hastanede yaşamını yitirdi. Diğer üç itfaiye erinin hastanedeki tedavileri ise devam ediyor.

OKSİJEN TÜPÜ BİTMİŞ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. İncelemede, dumandan etkilenen itfaiye erlerinin yanan dairede mahsur kalan olup olmadığını kontrol etmek için içeriye girdikleri belirtildi. İtfaiye erlerinin, teçhizatlarını tam olarak giyerek yangına müdahale ettikleri sırada içeride fazla kaldıkları ve bu esnada oksijen tüplerinin tükendiği, bu nedenle dumandan etkilendikleri ifade edildi.

TÖREN DÜZENLENDİ

Fahrican Yavaş için Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda bir tören düzenlendi. Törene, Yavaş’ın ailesi, yakınları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve birçok itfaiyeci katıldı. Mansur Yavaş törende yaptığı konuşmada, “Liyakat usulüyle geldi, göreve başladı. İyi arkadaşlıklar ve dostluklar kurdu ve kendisini sevdirdi. Görev yaparken de gerçekten görevini hakkıyla yerine getirdi. Değerli ailesi, şunu söyleyebilirim: Görev şehidimiz Fahrican Yavaş’ı kaybettik; ama gördüğünüz gibi buradaki arkadaşları, bütün Ankara Büyükşehir personeli olarak bilin ki sizin evladınız gibi. Onu daima hatırlayacak ve ismini hiçbir zaman unutturmayacaklar. Ruhu şad, mekanı cennet olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

Fahrican Yavaş’ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi İzmir’in Torbalı ilçesine gönderildi. 2 yıllık itfaiye eri olan Yavaş’ın bekar olduğu öğrenildi. (DHA)