İYİ Partili isimden Mansur Yavaş sözleri: Beş yıl daha görevde olacak

31 Mart yerel seçimlerine 81 ilde kendi adayıyla gireceğine duyuran İYİ Parti'den, ittifak gündeminin ısındığı süreçte dikkat çeken açıklama. ABB Meclisi'ndeki bütçe görüşmelerinde İYİ Parti Grup Başkanvekili Ali Ünal 'Ankaralıya hizmet etmek için Yavaş'ın 5 yıl daha görevde olacağını' ifade etti.

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, ABB ve bağlı kuruluşlarının 92 milyar liralık 2024 mali yılı bütçesini “oy çokluğuyla” kabul etti.

ABB TV ile sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan ve 9,5 saat süren Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında konuşma yapan Yavaş’ın ardından partilerin Grup Başkanvekilleri söz aldı. ABB, ASKİ, EGO’nun bütçeleri, su zammı ve Ankapark’ın hizmete açılmaması üzerinden tartışmalar yaşandı.

92 MİLYAR LİRALIK BÜTÇE

Bu sırada konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Ali Ünal ‘Ankaralıya hizmet etmek için Yavaş’ın 5 yıl daha görevde olacağına’ dikkati çekerek “Tüm ilçelerimizin bütçeleri ilçelerimize ve Ankara’mıza hayırlı olsun. İdareyi suçlamak çok kolaydır. Ama öneri, teklif yok. Bütçelerin hazırlanmasında emeği geçen herkese grubumuz adına teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Konuşmaların ardından ABB’nin 56 milyar lira, ASKİ’nin 19 milyar 500 bin lira ve EGO’nun da 16 milyar 500 bin liradan oluşan toplam 92 milyar liralık ABB ve bağlı kuruluşlarının 2024 mali yılı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

İSTANBUL VE İZMİR ADAYLARI

31 Mart öncesi ittifak tartışmaları sürerken İYİ Parti’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ilk aday adaylığı açıklaması gelmişti. İBB Meclisi İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı, aday adaylığını açıklamıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlerde partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının ise Prof. Dr. Ümit Özlale olduğunu duyurmuştu. Ankara için şu ana dek henüz bir isim gündeme gelmedi. (AA)

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