İYİ Partili vekil: 28 bin Angus geldi

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Bandırma limanına içi büyükbaş hayvan yüklü dev bir geminin yanaştığı görüntüleri paylaştı. İktidara seslenen Çözmez, "Bu kocaman devasa gemiyle Bandırma'ya bugün tam yirmi sekiz bin büyükbaş hayvan geldi. Angus geldi. Nereden geldi biliyor musunuz? Ta Uruguay'dan geldi" dedi.

Halil ATAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Balıkesir’de bugün içi büyükbaş hayvan dolu bir yük gemisi Bandırma limanına yanaştı. Gemiyi limanda görüntüleyen İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı işaret ederek, “tek adam rejiminin” Türk tarımını ve hayvancılığını bitirme noktasına getirdiğini söyledi.

“TA URUGUAY’DAN 28 BİN ANGUS GELDİ”

Dünyanın en bereketli toprakları ve coğrafyasında yaşadığımızı belirten Çömez, şunları söyledi;

*Maalesef 21 yıllık tek adam rejimi ve bu ucube sistem münasebetiyle Türk tarımı ve Türk hayvancılığı can çekişiyor. Şu anda sizlere Bandırma Limanı’ndan sesleniyorum; arkamda gördüğünüz bu kocaman devasa gemiyle Bandırma’ya bugün tam 28 bin büyükbaş hayvan geldi. Angus geldi.

*Nereden geldi biliyor musunuz? Ta Uruguay’dan geldi. Yirmi bir günlük yolculuğun ardından bu Anguslar Uruguay’dan yola çıktılar ve Bandırma’ya kadar geldiler.

*Şimdi buradan dağıtılıyorlar. Türkiye’nin değişik yerlerine. Önümüzdeki günlerde gelecek olan diğer gemilerle birlikte Angus sayısının yüz bini aşacağı söyleniyor.

“TÜRK KÖYLÜSÜ KENDİ TOPRAKLARINDA IRGAT OLARAK ÇALIŞIYOR”

*Bu Türkiye için korkunç bir felaket. Çünkü Türk tarımı, Türk çiftçisi çökertildi, öldürüldü, yok edildi. Desteksiz bırakıldı, çaresiz bırakıldı. Köyler boşaltıldı.

*Şu anda köylerdeki araziler zenginler tarafından alınıyor ve maalesef Türk köylüsü kendi topraklarında ırgat olarak, maraba olarak çalışıyor ve hayvancılık çöktü.

*Geçtiğimiz yıl Suriye’den altını çiziyorum, Suriye’den yüz bin küçükbaş hayvan gelmişti ve bunu getiren bir AKP’li milletvekiliydi.

*Savaşta olan Suriye’nin koyununa muhtaç olan Türkiye, bugün bu bereketli topraklarda ve coğrafyada ta Uruguay’dan getirilen Anguslara mahkum oldu.

“TÜRKİYE’NİN KARNI ANGUSLA DOYURULACAK”

*Yüz binin üzerinde Angusla Türkiye’nin karnı doyurulacak önümüzdeki birkaç ay içerisinde. Ve et fiyatları sabit tutulmaya en azından bu seviyede tutulmaya çalışılacak.

*Tabii bunun da hesabını sormak lazım. Türk çiftçisini bu hale getiren, Türk tarımını bu hale getiren ve bu millete dünyanın en pahalı etini yediren bu iktidara bir hesap sormak lazım.

“BUNUN BİR SORUMLUSU OLMASI LAZIM”

“Londra’da kıymanın kilosu 150 lirayken, benim Bandırma’mda benim ülkemde, benim bölgemde 350-400 liraya kıyma satılıyorsa, bunun bir sorumlusu olması lazım. İşte onun sorumlusu bugünkü tek adam rejimidir” diyerek, Erdoğan’ı işaret eden İYİ Partili Çömez, şunları söyledi;

*Ek fiyatlarını tutabilmek için ta Uruguay’dan, ta Latin Amerika’dan gelen hayvanlarla bu piyasayı kontrol altında tutmaya çalışıyorlar. Ha bir başka bir felaket daha var.

*Bandırma bugün korkunç bir çevre felaketiyle karşı karşıya bu hayvanların atıkları, bu hayvanların ortaya saçmış oldukları çevreyle ilgili kirlilikler, Bandırma sivrisinekten geçilmiyor.

*Bandırmalı çocuklar alerjik reaksiyon göstermeye başladılar. Ve maalesef Bandırma’da kokudan durulmuyor. Bu çevre felaketinin hesabını da birilerine sormak lazım.

“ÜLKEYİ FELAKETE, YOKLUĞA, SEFALETE SÜRÜKLÜYOR SUNUZ”

*Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sesleniyorum; Derhal buna önlem alın. Tarım Bakanına sesleniyorum; Sizin çözümünüz, ‘cebimizde para var.

*Uruguay’dan getiririz, Brezilya’dan getiririz’ demek değil. Bu insanların, bu milletin karnını doyuracak güçlü, kudretli bir tarım ve hayvancılık politikası geliştirmek. Evet bunu yapmıyorsunuz.

*Planlı bir şekilde yapmıyorsunuz. Çünkü ülkenin başına geldiniz ve bu ülkeyi felakete, yokluğa, sefalete sürüklüyorsunuz.

“HESABINI TEK TEK SORACAĞIZ SİZE”

*Ülkenin nesi var nesi yoksa satarak bu sattıklarınızla ‘işte satın alırım, hayvan alırım, şunu alırım, bunu alırım’ diyorsunuz ama, Türkiye’yi bir felakete getirdiniz. Bunların hepsinin hesabını Tek tek soracağız size.

*Yaptığınız her işlemin, yaptığınız her çalışmanın, attığınız her adımın sorumlu bir muhalefet olarak ve bu ülkenin temsilcisi, bu milletin temsilcisi bir siyasi anlayışın temsilcisi olarak biz peşinizde olacağız ve yaptıklarınızı Türk milletiyle paylaşacağız.

“YAZIKLAR OLSUN SİZİN SİYASET ANLAYIŞINIZA”

*İşte görün. Ta Brezilya’nın Latin Amerika’nın sınırlarından gelen tam yirmi bir günlük yolculuktan sonra Uruguay’dan gelen yirmi sekiz bin tane Angus ve Türk milletinin içine düştüğü durum. Yazıklar olsun sizin yaptığınız bu tarım politikasına, yazıklar olsun sizin bu siyaset anlayışınıza. Ey AKP.

İlginizi Çekebilir Kıyma çektirme fiyatına yüzde 100 zam

İlginizi Çekebilir Kırmızı et fiyatları vatandaştan sonra otelleri ve dönercileri de vurdu