İYİ Partili Zorlu artan buğday fiyatlarına dikkati çekti

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, mevcut enflasyonu çiftçi ve köylüyü zor durumda bıraktığını belirterek, “Ekmeklik buğday fiyatının 11 TL artı 1,5 TL, makarnalık buğday fiyatının ise 12,2 TL artı 1,5 TL prim olarak açıklanması gerektiğini kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. 28 Mayıs’tan sonra telafi edici ödeme yapacağımızı ilan ediyoruz” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, 2023 yılı buğday taban fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mevcut enflasyonu çiftçi ve köylüyü zor durumda bıraktığını belirten Zorlu, “Bir önceki yıl yaşanan kuraklık, düşük fiyat, tarımsal ürün girdi fiyatlarının normal enflasyon fiyatlarının nerdeyse 1,5 katı üzerinde seyretmesi, çiftçilerimizi oldukça zor durumda bırakmıştır. Siyasi iktidar bunları telafi etmek yerine, çiftçi ve köylülerimizi ezdirmeye devam etmektedir.” dedi.

“28 MAYIS’TAN SONRA TELAFİ EDECEĞİZ”

Zorlu, “İYİ Parti olarak yaptığımız saha araştırmaları ve hesaplamalar neticesinde, 2023 yılına ilişkin ekmeklik buğday fiyatının 11 TL + 1,5 TL; makarnalık buğday fiyatının ise 12,2 TL+1,5 TL prim olarak açıklanması gerektiğini kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Aksi taktirde 28 Mayıs'tan sonra TMO'nun bu fiyatı 2023 yılı alımları için geriye doğru da işleteceğimizi ve telafi edici ödeme yapacağımızı ilan ediyoruz.” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Buğday Derneği: Tarım ilaçlarından ikisi yasaklı madde

İlginizi Çekebilir Buğday fiyatlarında 6 hafta sonra zirve