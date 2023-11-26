İzmir’de fırtına: Deniz taştı, caddeler nehre döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kuvvetli yağış ve fırtına uyarısının ardından akşam saatlerinde İzmir'de fırtına etkisini artırdı. Kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle deniz taştı, yollar göle döndü, deniz kaldırımla birleşti. Eğlence mekanında mahsur kalan müzisyenler botla kurtarıldı.

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Yurdun birçok şehrinde etkili olan sağanak ve fırtına İzmir’de de hayatı olumsuz etkiledi. Kentte gün boyu devam eden yağmur, gece geç saatlerde etkisini artırdı. Fırtınanın da başlamasıyla Karşıyaka ilçesinde Mavişehir Mahallesi ile Aksoy Mahallesi’nde deniz taştı.

Sahildeki sitelerin bahçeleri suyla dolarken, cadde ve sokaklar da sular altında kaldı. Şiddetli rüzgarın ardından Karşıyaka Cemal Gürsel Sahil Yolu da tamamen sular altında kaldı.

Birçok yeri su basarken, deniz suyunun arka sokaklara kadar ulaştığı görüldü.

Kordon Boyu tamamen sular altında kalırken, çok sayıda iş yerini ve apartmanı su bastı.

Kıbrıs Şehitleri ile Talatpaşa Bulvarı da deniz sularıyla doldu, bölgede elektrikler kesildi. Sular altında kalan eğlence mekanından çıkamayan müzisyenler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, lastik botla müzisyenleri kurtardı.

Müzisyenler, mekanı canlı müzik yaptıkları sırada suların basması nedeniyle mahsur kaldıklarını söyledi. (AA-DHA)

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