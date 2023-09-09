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İzmir’de orman yangını

İzmir'in  Gaziemir ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yayınlanma: 15:24 - 09 Eylül 2023 Güncellenme:
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İzmir Gaziemir’deki Sarnıç Göleti yakınlarındaki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekiler durumu orman ekiplerine bildirdi.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 5 uçak ve 8 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 6 dozer sevk edildi.

Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale edilirken, İzmir Adnan Menderes Havalimanı 13.15-14.50 saatleri arasında uçuşlara kapatıldı. Bu kapsamda İzmir’e inecek 6 uçak Bodrum Milas Havalimanı’na iniş yapmak zorunda kalırken, bazı uçaklarda havada tur atmak zorunda kaldı. Havalimanı 14.50 itibariyle yeniden uçuşlara açıldı.

(DHA)

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