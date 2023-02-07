Pazarcık ve Elbistan depremlerinde ölü ve sayısı artıyor

Türkiye'nin 10 kentinde büyük yıkıma yol açan depremin üzerinden 24 saatten fazla bir süre geçti. Ölü ve sayısı yükselirken, arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sozcu.com.tr

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Dün saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yarattığı yıkım, saat 13.24’te Elbistan ilçesinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremle katbekat arttı.

Kahramanmaraş’ın yanı sıra Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’yı yerle bir eden deprem sonrası ülke genelinde yedi günlük milli yas ilan edildi, arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Saat 09.30 itibarıyla ölü sayısı 3 bin 385, yaralı sayısı 20 bin 426, yıkılan bina sayısı 11 bin 302 olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre 13 bin 740 arama kurtarma personeli görev yapıyor.

Kahramanmaraş kent merkezinde bulunan Trabzon Caddesi’ndeki çok sayıda bina yıkıldı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

VOLEYBOLCU VE FUTBOLCULARA HALA ULAŞILAMADI

Malatya’da Büyükşehir Belediyespor takımından 11 voleybolcu ile 4 ampute futbolcunun kaldığı belirtilen Battalgazi ilçesi Kırçuval Otel’de de kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

Çalışmalar, iş makinelerinin desteği ile yoğun kar yağışı nedeniyle güçlükle sürdürülüyor. Depremzedeler, valilik ile belediyenin belirlediği barınma merkezlerinde kalırken, büyük çoğunluğu geceyi araçlarında geçirdi.

Bazı depremzedeler ise enkazdan çıkardıkları malzemeleri yakarak ısınmaya çalıştı. Valilik ise kentteki son durum ile henüz resmi açıklama yapmadı.

ENKAZDAN İKİ KADININ CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Depremin vurduğu Diyarbakır’da da arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Bağlar ilçesi Tesisler Kavşak’taki Serin 2 Apartmanı’ndaki enkazdan, 2 kadının cansız bedeni çıkarıldı. Hacire Bayuncuk ile Serap Ateşoğlu’nun cenazeleri, otopsi için hastaneye götürüldü.

ADANA’DA 140 KİŞİ ÖLDÜ

Depremlerde 12 binanın yıkıldığı Adana’da da enkaz bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları gece boyunca sürdü. İş makineleri ve vinçlerin de kullanıldığı çalışmalarda beton bloklar kaldırılıp, mahsur kalan vatandaşlara ulaşılmaya çalışılıyor.

Vatandaşlar da ekiplere destek veriyor. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, enkaz başlarında ailelerin umutlu bekleyişi de sürüyor.

Adana’da şu ana kadar devam eden kurtarma çalışmalarında yıkılan binalardan 140 kişinin cesedine ulaşılırken, yaralanan 2500 kişi de kaldırıldıkları hastanelerde tedavi görüyor.

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