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Kahramanmaraş’ta korkutan deprem (Son depremler)

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ta 5.0 şiddetinde deprem meydana geldi.

Yayınlanma: 20:25 - 03 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Kahramanmaraş’ta korkutan deprem (Son depremler)

AFAD’ın verilerine göre saat 20.16’da Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi merkezli 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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AFAD Boğaziçi Üniversitesi deprem Kahramanmaraş Kandilli Rasathanesi son depremler
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