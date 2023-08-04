Kaymakamlık, CHP’nin ‘MuazZam’ sergisini yasakladı

CHP İstanbul İl Başkanlığı, ‘MuazZam bir sergi’ adı altında İstanbul’un 39 ilçesinde stantlar açarak seçimden sonra ürünlere ne kadar zam geldiğini vatandaşa örneklerle anlatmak için harekete geçti. Geçen 24 Temmuz’da başlayan çalışma kapsamında bugün Eyüpsultan Camisi Meydanı’nda açılmak istenen sergi, Kaymakamlık kararıyla yasaklandı.

Batuhan SERİM

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CHP İstanbul İl Başkanlığı, seçimlerin ardından art arda gelen zamlara tepki göstermek için bir çalışma yaptı.

Geçen 24 Temmuz itibarıyla, İstanbul'un 39 ilçesinde ‘MuazZam bir sergi' adı altında sergiler açılıp, ürünlere gelen zamların vatandaşlara gösterildiği çalışmaya başlandı.

Sergi kapsamında stantlara yerleştirilen ürünlerin seçimden 50 gün önceki fiyatlarıyla 50 gün sonraki fiyatları teşhir edildi.

Ürünlere ne kadar zam geldiğinin vatandaşlara görsel olarak anlatılması amaçlandı.

KAYMAKAMLIK YASAKLADI

Bugün de İstanbul'daki Eyüpsultan Camisi Meydanı'nda 12.00-17.00 saatleri arasında, standa dönüşebilen gezici araçla serginin açılması planlandı.

Ancak Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği, Kaymakamlığa, ‘sergi açılan aracın sahne halini alabildiğini, bu durumun da etkinliği mitinge çevirdiğini, Eyüpsultan Camisi Meydanı’nın, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine izin verilen alanlardan olmadığını, ayrıca cuma namazı nedeniyle bölgede yoğun bir kalabalık oluşacağı göz önüne alındığında güvenlik yönünden sakıncalı olduğunu' bildirir bir yazı gönderdi.

Kağıthane Kaymakamı ve Eyüpsultan Kaymakam Vekili Tahir Şahin de Eyüpsultan ilçesi genelinde ‘MuazZAM’ adı altında yapılması planlanan her türlü etkinliği yasakladı. Bu durum CHP İstanbul İl Başkanlığı'na da bildirildi.

CHP AÇIKLAMA YAPTI

Bu karar üzerine bir açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanlığı, “Bugün Eyüpsultan Meydanı'nda kurulması planlanan, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın AKP iktidarının eserleriyle oluşturduğu gezici muazZAM Sergi, Eyüpsultan Kaymakamlığı'nın aldığı karar doğrultusunda yasaklanmıştır.

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu bugün saat 16.00'da Eyüpsultan Meydanı'nda zamlardan nefes alamaz hale gelen vatandaşlarla buluşacaktır” denildi.

KAFTANCIOĞLU BASIN AÇIKLAMASIYLA TEPKİ GÖSTERDİ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ‘MuazZam bir sergi' adı altında İstanbul'un 39 ilçesinde stantlar açarak seçimden sonra ürünlere ne kadar zam geldiğini vatandaşa örneklerle anlattıkları sergiye Eyüpsultan Kaymakamlığı tarafından yasak getirilmesine tepki gösterdi.

Eyüpsultan Meydanı'nda, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün de katılımıyla basın açıklaması yapan Canan Kaftancıoğlu, “Seçimlerin ardından vatandaşın gündeminin kendisini çarpan zamlar olduğunu görüp, bunlara karşı AKP iktidarı dönemindeki AKP'nin eserleri ile ‘MuazZam bir sergi' adı altında bir sergi oluşturduk. İstanbul'un bütün mahallelerine, sokaklarına giderek bunu vatandaşlarımız ile buluşturmaya başladık. Zamların nasıl bu hale geldiğini vatandaşa anlatmaya başlamışken, Eyüpsultan'da Kaymakamlık bu çalışmanın bu bölgede yapılmasına izin vermedi. Bu sergi bugüne kadar yaklaşık 11 ilçede vatandaşlarımız ile buluştu, bir problem yaşanmadı. Ne hikmetse Eyüpsultan Kaymakamlığı böyle bir karar aldı. Kararda “Açılması planlanan serginin güvenlik yönünden sakıncalı olduğu değerlendirilmekte olup, MuazZam adı altında yapılması planlanan her türlü etkinlik Eyüpsultan ilçesi genelindeki tüm alanlarda yasaklanmıştır' denilmektedir” diye konuştu.

“HİÇBİR ŞEY BUNUN ÖNÜNE GEÇEMEYECEK”

Kaymakamlığın bu yasağı belli bir bölge için ve makul bir sebeple alsa kendilerinin de ikna olacağını belirten Kaftancıoğlu, Eyüpsultan ilçesindeki tüm alanlarda yasaklanmasının ise kabul edilemeyeceğini belirtti. Kaftancıoğlu sözlerine şöyle devam etti:

-Biz ne yapacağız? Bizler CHP olarak bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da İstanbul'un bütün pazarlarında, kurduğumuz standımızda zamların vatandaşları nasıl çarptığını, anlatmaya devam edeceğiz.

-Çözümün yine vatandaşta olduğunu anlatmayı sürdüreceğiz. Aracımız Eyüpsultan'da dolaşıyor, zamların nasıl olduğunu vatandaşlarımız ile paylaşıyoruz. Bizler de örgütümüzle birlikte vatandaşlarımızla birlikte olmayla devam edeceğiz. Hiçbir şey bunun önüne geçemeyecek.

SEÇİMDEKİ SAHTE AFİŞ VE VİDEOLARI HATIRLATTI

Son milletvekili genel seçimleri ile Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında kendilerine yönelik yalan, iftira, hakaret dolu afişlerin, ilanların, sahte videoların kullanıldığını belirten Kaftancıoğlu, “O dönemde müracaat etmemize rağmen bunları yasaklamayıp, bugün sadece gerçekleri anlattığımız bu çalışmamıza engel koyanları da milletimizin ve kendilerinin takdirine bırakıyorum” dedi.

SARIGÜL’E TEŞEKKÜR ETTİ

Canan Kaftancıoğlu, açıklama sırasında kendisine destek veren, yarın da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Erzincan’da karşılayacağını belirttiği CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e katılımından dolayı teşekkür etti.

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