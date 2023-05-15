Abone Ol

Kılıçdaroğlu: Ümitsizliğe kapılmayın

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yayınlanma: 15:36 - 15 Mayıs 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kılıçdaroğlu: Ümitsizliğe kapılmayın

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından seçmenlere seslendi.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

*Sevgili Halkım, dünden bu yana aralıksız çalışıyoruz. Sakın ola ki bir ümitsizliğe kapılmayın.

*Ben dik duracağım. Olan bitene dair net tespitlerimi size anlatacağım. Sonrasında da ayağa kalkıp hep birlikte bu seçimi alacağız. Her şeyin sonunda, sadece milletimizin dediği olacak.

Kılıçdaroğlu: Oldubittiye izin vermeyeceğizİlginizi ÇekebilirKılıçdaroğlu: Oldubittiye izin vermeyeceğiz

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
CHP Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya
X Reklam