Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan’a tepki

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda oyların yüzde 5,17'sini alan Sinan Oğan ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Oğan'ın açıklamasının ardından Twitter'dan mesaj paylaşan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu 28 Mayıs Pazar günü yapılacak. Seçime günler kala siyasi partiler çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, bugün yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini duyurdu.

Oğan’ın açıklamalarının ardından Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak Oğan’a tepki gösterdi.

“KİMİN BU GÜZEL VATANI SATANDAN YANA OLDUĞU BELLİ”

Kılıçdaroğlu, paylaşımında “Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli! Biz bu ülkeyi terörden ve mültecilerden kurtarmaya geliyoruz. Bu bir referandumdur; artık kimse kimseyi kandıramayacak. Sandığa gelmeyen 8 milyon vatandaşımızı ve tüm gençlerimizi sandığa çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

“EVLADINI SEVİYORSAN KARAR VER”

Kılıçdaroğlu, gün içinde videolu bir paylaşım yapmıştı. Kılıçdaroğlu, paylaştığı videoda “Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm. Ama evladını seviyorsan karar ver. Kız çocuklarımıza kötü gözle bakan o zihniyet gelirse kim bilir neler olacak. Unutma oyunu benim için değil evladın için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin” demişti.

“VATANINI SEVEN SANDIĞA GELSİN”

Kılıçdaroğlu, paylaşımına “Gelen kaçaklar, kızlarımızın hayatını tamamen karartmadan, vatanını seven sandığa gelsin. Unutmayın, bu bir referandumdur” notunu düşmüştü.

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