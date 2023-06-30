Kılıçdaroğlu’nun dayısı, son yolculuğuna uğurlandı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden dayısı emekli gazeteci Hüseyin Gündüz'ün (78) cenazesine katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden dayısı Hüseyin Gündüz’ün (78) cenazesine katıldı. Kılıçdaroğlu’nun dayısı bir süredir Ankara Şehir Hastanesi yoğun bakımında tedavi görüyordu.
Gündüz’ün cenazesi Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi’ne getirildi. Cenazeye; CHP lideri ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Buradaki törenin ardından emekli gazeteci ve 2 çocuk babası Gündüz’ün cenazesi, Elvankent Mezarlığı’na defnedildi.