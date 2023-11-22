Kız öğrencilerin dehşete düşüren kavgası kamerada
Antalya'da bir lisede 2 kız öğrencinin, sınıfın ortasında ve akranlarının gözü önünde bir kız öğrenciyi saçından çekip, tekme ve yumruklarla darbettiği anlar cep telefonu ile kaydedildi. Akran zorbalığı ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Antalya Muratpaşa ilçesindeki bir lisede 2 kız öğrenci, sınıfın ortasında bir kız öğrenciyi darbetti. Yaşanan dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
TEKME VE YUMRUKLARLA YERE YIĞILDI
Görüntülerde 2 öğrencinin, saçlarından tuttuğu kız öğrenciyi akranlarının gözü önünde tekme ve yumruk vurarak darbettiği yer aldı.
Saldırıya uğrayan kız öğrencinin aldığı darbelerle yere düştüğü görüldü. Yaşanan akran zorbalığını sınıftaki diğer öğrenciler ise seyretti.
Olaydan sonra darbedilen öğrencinin annesinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yaptığı şikayet üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı. (DHA)