Kocaeli’de cinayet: Karısını öldürdü, oğlunu ağır yaraladı, kaçtı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşanan olayda, Akse Mahallesi 528. Sokak'taki bir apartmanda Bahri G., tartıştığı eşi Kezban G.'yi silahla vurarak öldürdü ve oğlu Salih G.'yi ağır yaraladı.

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Kocaeli’de Bahri G. ile eşi Kezban G arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, çiftin oğulları Salih G.’nin dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Bahri G., silahla ateş açarak eşini ve oğlunu yaraladı. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

KADIN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde, Kezban G.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralanan Salih G. ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan şüpheli Bahri G.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Ayrıca, Kezban G.’nin bir süredir oğlunun yanında kaldığı bilgisi de öğrenildi. (DHA)

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