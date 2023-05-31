Kutlama yapan AKP’li, “Oylar daha sayılıyor” diyen kadına kafa attı

İstanbul Arnavutköy’de konvoy oluşturarak seçim sonucunu kutlayan AKP'li bir kişi, "Oylar daha sayılıyor" diyen 71 yaşındaki Nesibe Gezmiş’e kafa atıp, yumrukladı.

Hakan KAYA

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Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin kesin olmayan ilk sonuçların açıklanmasıyla birlikte İstanbul Arnavutköy'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde olmasına sevinen AKP'liler araçlarıyla konvoy oluşturarak kutlama yaptı.

Kutlamalar sırasında dışarıda bulunan CHP Arnavutköy Gençlik Kolları Başkanı Gülşah Ece Türel'in annesi Nesibe Gezmiş, erken kutlama yapanlara tepki göstererek sandıkların sayımının sürdüğünü ve seçim sonucunun daha belli olmadığını söylemesi üzerine araçtan inen AKP'li bir kişi, koşarak yaşlı kadına yumruk ve kafa atarak saldırdı.

Aldığı darbeyle sarsılan kadına olayı gören çevredeki vatandaşlar yardım etti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, konvoydaki araçtan inen bir kişinin yaşlı kadına saldırdığı, çevredeki vatandaşların ise olaya müdahale ettiği görüldü.

“KAFAMA VURMAYA BAŞLADI”

Gözünü hastanede açtığını söyleyen 71 yaşındaki Nesibe Gezmiş, saldırı anını şu sözlerle anlattı:

– Seçim günü köpeğimi biraz erken çıkardım gezdirmeye, çok silah atılıyordu, korna bağırış sesleri oluyordu. Bir adam çok bağırıyordu. Ben de ona “Daha sandıklar açılıyor çocuğum. Daha sandıkların açılması bitmedi. Niye şimdiden böyle bağırıyorsunuz? Daha bir şey belli değil” dememe kalmadı, aracından indi.

“DIŞARI ÇIKMAYA KORKUYORUM”

– Bana kafa attı. Ben 71 yaşında bir kadınım. Sonra kafama vurmaya başladı. Sonradan olayı gören insanlar bana yardıma geldi. Ama o adam hep fırsat buldukça kafama vurdu. Ben o sıra bayılmışım. Kendime geldiğimde hastanede buldum kendimi. Şiddetli baş ağrım var, omuzum kırıldı. Kaldırıldığım ilk hastanede bana bir şey yapılmadı. Daha sonra özel bir hastaneye gittim. Bir gece müşahede altında kaldım. Halen başım ve omuzum çok ağrıyor. Bana zarar verirler diye dışarı çıkmaya korkuyorum. Ne yapacağımı şaşırdım.

OLAYI YAPAN KİŞİ GÖZALTINDA

CHP Arnavutköy Gençlik Kolları Başkanı Gülşah Ece Türel, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada olayı gerçekleştiren kişinin yakalandığını belirterek şöyle konuştu:

“Hastanede olayı yapan kişi hakkında şikâyetçi olduk. Annemi kurtarmaya çalışanlardan bir esnaf aracın plakasını çekmiş. Araç plakasından olayı yapan kişiyi yakalayarak Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi'ne götürdüler. Savcılıktan tutuklama kararı çıkar diye bekliyoruz şu anda.”