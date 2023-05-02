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Malatya’da korkutan deprem (Son depremler)

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yayınlanma: 00:52 - 02 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Malatya’da korkutan deprem (Son depremler)

AFAD’ın verilerine göre saat 00.35’te Malatya’nın Pütürge ilçesi merkezli 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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AFAD Boğaziçi Üniversitesi deprem Kandilli Rasathanesi Malatya son depremler
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