Mansur Yavaş: Türkiye’yi cennet yapacağız diye geldiniz, hepimize cehennemi yaşattınız

Denizli’de konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Türkiye’yi cennet yapacağız diye geldiniz, maşallah hepimize cehennemi yaşattınız. Siz kaybettiniz. 15 Mayıs’tan sonra ne top ne tüfek ne İHA göremeyeceksiniz. Hepsi görev alanına dönecek. İktidar değişmezse hepiniz kredi kartları ile baş başa kalacaksınız” diye konuştu.

Selami AYDIN

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Millet Buluşması kapsamında Denizli'de konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hükümete yüklendi. Yavaş alana gelirken gördüğü pankartı işaret ederek; “Bir pankart açılmış yolda gördüm; ‘Denizli vatanını böldürmez'… Bir dakika. Kandil, ABD, Rusya'sı böleceğim diye uğraştı bölemedi. Şimdi diyorsunuz ki; 80 terörist kaldı… O mu bölecek? Niye böyle korkutuyorlar? Çakarlı arabaları bırakmak istemiyorlar. Lüks villaları bırakmak istemiyorlar. Kolay kazançları bırakmak istemiyorlar” diye konuştu.

“KENDİSİNE 12 BİN DOLAR KARISINA 8 BİN DOLAR”

Yavaş sözlerini şöyle sürdürdü:

*Biraz önce okudum… Yurt dışına birini göndermişler, Dışişleri Bakanlığı'nın görevlisi olarak… 12 bin dolar maaş. Dil bilmiyormuş 6 bin dolar maaş tercümana… Eşini de götürmüş 8 bin dolar. Bunun gibi yüzlerce var. İnsanlar liyakatsizlikten kırılıyor. Gidiyor sınavları kazanıyor. Hep belli isimler işe giriyor. Ondan sonra da aman ha bunun görünmemesi lazım…

* Ne yaptılar Ankara'da? Ankara'daki jeliboncu kafa şöyle yapıyordu; Oğlunun birine spor kulübü birine televizyon almış. Hala haram parayla oralarda fitne saçıyor.

* Ankara'da 23,5 yılda eskiden doğru dürüst işi yokken şu anda Türkiye'nin ilk 100 zengini arasına giren müteahhitler türemiş.

* Sadece ben 9 milyarlık yolsuzluk dosyası verdim. İnşallah 15 Mayısı bekliyor. Sadece 16 milyar lira Anka Park'a gömdü. Getirenler de işletenler de aynı hepsi savcılıkta.

* Bu düzenin değişmesini istemiyorlardı. Bir imar değişikliği ile 1 milyar lira… Zahmetsiz. Emeksiz. Bir belediye meclis kararı ile birilerine 1 milyar lira rant veriyorlardı. Vazgeçerler mi böyle kolay kardan?

* Onun için biz aday olduğumuzda başladılar… Dediler ki Mansur Yavaş kazanırsa işçilerin hepsini atacak. Bir kişi atmadık. Şimdi kamudaki bütün dairelerde memurları atacak diyorlar. Mansur gelirse yardımlar kesilecek dediler. Ne kesmesi 50 misli artırdım.

“MİLLİYETÇİLİK VE MUHAFAZAKARLIK DOZU ARTIYOR”

Seçim yaklaştıkça iktidarın milliyetçilik ve muhafazakarlık dozu artan söylemler içine girdiğini belirten Yavaş konuşmasını şöyle sürdürdü:

*Siz değil misiniz milliyetçiliği ayaklarınız altına alan… Şimdi muhafazakarlığa gelince, bakan demiş ki; 14 Mayıs'ta alnı secdeye değenler mi yoksa şampanya patlatanı mı tercih edeceksin… Vatandaşın dini duyguları ile oynuyor, bıktık.

* Sadece kendilerini inançlı sanıyorlar. Siz Allah mısınız? Şirk koşuyorsunuz.

* Şampanya deyince aklımıza gelen şu; bir tane bakanları vardı biliyorsunuz… Her cuma günü bir ayet sallıyorum diyordu. Bilmediği için de Google bakıyordu. Bu bakana hiçbir şey demediler. Sonra bu bakanın uçakta bir fotoğrafı çıktı. Bir şişe şampanyayı devirmiş sızmış. Buna tek kelime söylediniz mi?

* Götürdüler büyükelçi yaptılar dolayısıyla samimiyetlerine inanmıyoruz.

“ÖCALAN'LA GÖRÜŞTÜLER”

* Biraz önce internete bir haber düştü. Diyarbakır adayları ‘devlet Öcalan'la görüşür, zaten diyor sürekli görüşüyoruz' diyor.

* Ben diyorum ki bunların attığı iftiralara bakmayın. Aynı şekilde seçimi kazanmak için bunlar Kandili de konuşturur. Kendileri gider İmralı ile konuşur.

* Heyet gidiyor dendi inkar ettiler. Ortaya çıktı ki kendileri itiraf etti. Sürekli görüşüyoruz diyor.

* Hele Kandilde var bir terörist. ‘Siz niye beni siyasete alet ediyorsunuz' diyor. ‘Buraya en fazla heyeti AKP gönderdi, Tayyip Erdoğan gönderdi. Üst düzey yöneticiler geldi' diyor. Böyle iki yüzlü siyaset olur mu?

* Merak etmeyin bu ülkenin sağlam sahipleri var. Bizler varız. Hiçbir şey olmaz Allah’ın izniyle. Türkiye'yi böldürmeyiz. 40 yıldır bölemediler şimdi mi bölecekler.

“AKP YÖNETİCİLERİ SİZ KAYBETTİNİZ”

AKP'nin seçimi kaybettiğini savunan Yavaş sözlerini şöyle sürdürdü:

*Değerli AKP yöneticileri, siz kaybettiniz. Nasıl kaybettiniz biliyor musunuz… 2002 yılında iktidara geldiğinizde şöyle bir fotoğraflarınızı gözünüzün önüne getirseniz. O zamanki kıyafetlerinize baksanız, o zamanki yaşantınızı şöyle bir gözden geçirseniz. Bir de şimdi ki halinize baksanız anlarsınız.

*Türkiye'yi cennet yapacağız diye geldiniz. Maşallah hepimize cehennemi yaşatır hale geldiniz. Siz temel değerlerinizden uzaklaştığınız için kaybettiniz. Siz Hz. Ömer'in mumu gibi devlet işinde ayrı hükümet işinde ayrı kendi işinde ayrı kullanacağız derken devletin bütün imkanlarını kendi emrinize verdiniz.

* Uçaklarla seçimlere gidiyorsunuz, devletin mumunu unuttunuz artık. Bunun için kaybedeceksiniz.

“EKONOMİYE HAKİM OLAMADINIZ”

*21 yıl içinde 1 trilyon 200 milyar dolar bütçe kullandılar. Pahalı projelerle toplum borçlandırıldı. Ekonomiye hakim olunamadı. Bilimden uzaklaşıldı.

* Kendi kafalarına göre olmayan ekonomi modelleri çıkardılar. Bunun üzerine iyi kötü ekonomiyi idare edenler geri çekildi.

* Şimdi iki ayda bir hazine bakanı iki ayda bir maliye bakanı değişiyor. Bundan sonra yapabilecekleri bir şey yok. Biliyorlar ki; eskiden görev yapmış bir bakanı geriye çağırıyorlar. O da diyor ki ‘kusura bakmayın siz bizi dinlemiyorsunuz, ben sizinle çalışamayacağım'…

“AĞZINIZA KÜREKLE VURACAKLAR”

* 15 Mayıs'tan sonra ne top ne tüfek ne İHA göremeyeceksiniz. Hepsi görev alanına dönecek.

* Ama hepiniz kredi kartları ile baş başa kalacaksınız. Ev sahibi kiracı kavgası devam edecek. Bu ülkede uyuşturucu sorunu devam edecek, bu ülkede mülteci sorunu devam edecek. Hayat pahalılığı, enflasyon devam edecek. Ağzınızı açamayacaksınız.

* Hayat pahalı dediğiniz zaman ‘bunların ağzına kürekle vurun yalan söylüyorlar', soğan pahalı dediğiniz zaman ‘soğan kafalı' diyerek hakaret edecekler. 15 Mayıs'ta iktidar değişmediğinde bunlar olacak.

* İnşallah değişirse ekonomide bir şampiyonlar ligi var. Şampiyonlar ligi ekibi var.

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