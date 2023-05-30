Mehmet Şimşek’ten dikkat çeken iptal

AKP kadrolarında uzun yıllar ekonomi yönetiminde olan Mehmet Şimşek'in tekrar ekonominin yönetiminde yer alacağı iddiaları Ankara kulislerinde konuşulmaya başlandı. Erdoğan ile dün görüşen Şimşek'in yarın yapacağı kritik bir toplantıyı iptal etmesi dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün akşam AKP kadrolarında uzun yıllar ekonomi yönetiminde görev alan Mehmet Şimşek ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin gerçekleştiğini ifade eden iki kaynak, içeriğine dair bilgi vermedi.

Erdoğan'ın, Pazar günkü cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmadan önce yaptığı açıklamalarda ekonomi yönetimine Şimşek'in gelebileceğinin ipuçlarını vermişti.

BLOOMBERG: ABD ELÇİLİĞİNDEKİ PROGRAM İPTAL

Şimşek ismi bugün borsada özellikle banka hisselerinde sert yükselişe neden olurken, akşam saatlerinde Bloomberg dikkat çeken bir haber servis etti.

Buna göre, Mehmet Şimşek Çarşamba günü Ankara’da üst düzey diplomatlarla yapacağı toplantıyı iptal etti.

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry Flake’in ev sahipliğinde düzenlenecek olan toplantı, Şimşek’in programında “beklenmedik bir değişiklik” nedeniyle iptal edildi.

ABD Büyükelçiliği konuyla ilgili yorum yapmadı.

ERDOĞAN FIRÇA ATMIŞTI: BİRAZ KAFANI ÇALIŞTIR

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake’i sert sözlerle eleştirmişti. Erdoğan geçtiğimiz nisan ayında “Amerika’ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım. Joe Biden oradan konuşuyor, Biden’ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor bay bay Kemal’i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı’dır.” demişti.

“Sen bundan sonra hangi yüzle Cumhurbaşkanı’ndan randevu isteyeceksin?” diyen Erdoğan, sözlerini “Bizim kapılar kapandı ona, bir daha göremezsin. Niye? Haddini bileceksin. Büyükelçi olarak görevini bileceksin. Bir büyükelçi nasıl çalışır, bunu öğreneceksin. Bunu öğrenmediğin takdirde bu kapı öyle yol geçen hanı değil, giremezsin” ifadeleriyle tamamlamıştı.

“BU RUTİN BİR GÖRÜŞME”

Erdoğan'ın bu sözlerine Washington'dan yanıt geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, yurtdışında görevli büyükelçilerinin, tüm taraflara görüşmesinin rutin olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı sözcülüğü, VOA Türkçe’nin sorusuna cevaben yaptığı açıklamada, “Yurtdışında görevli ABD Büyükelçileri, görev yaptıkları ülkelerdeki gelişmeleri anlamaya yönelik rutin diplomatik görevlerinin bir parçası olarak hükümet üyeleri, basın, çeşitli siyasi partiler, sivil toplum ve diplomatik meslektaşlarıyla düzenli olarak bir araya gelmekte. Aynı durum Türkiye'de, Büyükelçi Flake için de geçerli” dedi.

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