Mehter Marşı’yla açılan konukevi kaçak çıktı

Memur-Sen’e ait konukevinin ruhsatsız işletildiği tespit edildi. Sendikaya 1 milyon 287 bin lira ceza kesildi...

Veli TOPRAK

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Ankara Çankaya'daki Memur-Sen'e bağlı Büro Memur-Sen'in Konukevinin yasa ve yönetmeliklere aykırı bir şekilde, izin ve ruhsat alınmadan kaçak şekilde hizmete açıldığı anlaşıldı. Konukevine ait binanın yapı kullanım ruhsatı olmadığı da ortaya çıktı.

Kaçak yapılan konukevinin üst katında yine yasalara aykırı bir şekilde taş fırın kurulduğu ve lokanta olarak hizmet verildiği tespit edildi. İzinsiz lokanta faaliyeti yürüten sendika, 2020'de bina tadilatı için 10 milyon lira harcama yaptı. Çankaya Belediyesi de konukevindeki kaçak durumdan dolayı 1 milyon 287 bin lira ceza kesti. Sendika, konukevini kapatırken çalışanlarının işine de son verildi.

Konukevinin bulunduğu binanın yapı kullanım ruhsatında villa olarak değiştirildiği de belirlendi. Bir süre genel merkez olarak hizmet veren binanın üst katına tadilatla yeni kat eklendi, yıkım kararı verildi ancak imar affından yararlandı.

Çankaya Belediyesi'nin 2020'de sadece ‘hafif tadilat' ismi verdiği buna rağmen duvarların yıkılarak kullanım amacı dışına çıkıldığı tespit edildi. Konukevi nedeniyle sendika yöneticileri hakkında soruşturma da başlatıldı. Soruşturmada sendikanın zararı uğratılması, imar kanuna aykırılık, kimlik bildirme kanuna muhalefet gibi birden fazla suç iddiası bulunuyor.