Merdan Yanardağ gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, katıldığı programda terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı hakkındaki açıklamaları nedeniyle gazeteci Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlattı. Yanardağ, öğle saatlerinde gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün bir televizyon programında gazeteci Merdan Yanardağ’ın terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan hakkında açıklamaları nedeniyle soruşturma başlattı.

Merdan Yanardağ, “suçu ve suçluyu övme” ile “terör örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla öğle saatlerinde gözaltına alındı.

Twitter hesabından açıklama yapan Merdan Yanardağ ise videonun montaj olduğunu belirterek, “İyi Parti Tele1’e saldırıyor.. Hem de montaj bir video üzerinden. Güya Öcalan’ı övmüşüm. Yalan! AKP’nin yeni bir çözüm süreci hazırlığını eleştirdim. 5’li Çete ile tezgah kurmalarını engelledik. Dertleri bu. Şimdi de iktidara yanaşıyorlar. Hesapları da bu. Yanıtını alırlar…” ifadelerini kullanmıştı.

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