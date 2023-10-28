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MİT’ten Suriye’de nokta operasyon: PKK’nın sözde Derik tugay sorumlusu öldürüldü

Geçen yıl MİT'in düzenlediği operasyondan yaralı kurtulan ve yurt dışında tedavi gören PKK/YPG'nin sözde Derik tugay sorumlusu 'Şibli Derik' kod adlı Muhammed Azo öldürüldü. Söz konusu terörist, bir yıl önce Amerikan askerleri ile PKK'lıların katıldığı tatbikatın 'koordinasyon sorumlusu'ydu... 

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MİT’ten Suriye’de nokta operasyon: PKK’nın sözde Derik tugay sorumlusu öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Suriye’deki operasyonuyla terör örgütü PKK/YPG’nin sözde Derik tugay sorumlusu ‘Şibli Derik’ kod adlı Muhammed Azo’yu etkisiz hale getirdi.

Muhammed Azo, geçen yıl MİT tarafından düzenlenen operasyondan yaralı kurtulmuştu.

Azo, geçen yıl MİT tarafından hedef alındı ancak operasyondan yaralı kurtulmuştu. Tedavi edilmek üzere terör örgütü PKK/YPG tarafından yurt dışına gönderildiği belirlenen terörist Azo’nun, Suriye’nin kuzeyindeki Derik’e döndüğünün belirlenmesi üzerine harekete geçildi.

MİT, terör örgütü PKK/YPG’nin sözde Derik tugay sorumlusu terörist Azo’yu, Suriye’nin kuzeyindeki operasyonda etkisiz hale getirdi.

PKK’lı terörist Amerikan askerleriyle basın açıklaması yapmıştı.

Terörist Muhammed Azo, Şırnak/Cizre-Silopi yolu üzerindeki 1. Hudut Tabur Komutanlığı’na bağlı Yakacık Karakolu’na 2 Şubat 2022’de düzenlenen ve terhisine 20 gün kala er Tarık Tarcan’ın şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı saldırının faili olduğu gerekçesiyle aranıyordu.

Piyade Er Tarık Tercan terhisine 20 gün kala şehit olmuştu.

Muhammed Azo’nun terör örgütü içinde sözde tugay sorumlusu olarak görev yaparken 7 Eylül 2022’de Suriye’nin kuzeyindeki Derik’te, 250 PYD/YPG’li teröristin ABD ile katıldığı ortak tatbikatın koordinasyon sorumlusu olarak görev aldığı, ABD askerleri ile samimi pozlar verdiği de belirlenmişti. (AA)

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