MSB’den sınır ötesi operasyon sinyali

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'daki terör saldırısı sonrası sınır ötesi operasyon sinyali verdi.

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Geçen pazar günü İçişleri Bakanlığı’nda düzenlenen terör saldırısı sonrası Milli Savunma Bakanlığı’ndan dikkat çeken açıklama…

Haftalık bilgilendirme toplantısında konuşan Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, “Askeri yöntemlerle hedeflerin ele geçirilmesinde birçok hareket tarzı var. Tek seçenek kara harekatı değil” dedi. Aktürk’ün açıklamaları şöyle:

– Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil son bir haftada 37 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 1388’e, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 38 bin 731’e ulaşmıştır.

PKK/YPG MEŞRU HEDEFİMİZDİR

– Irak’ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflere yönelik 1, 3 ve 4 Ekim’de hava harekatları icra edilmiştir. Bu kapsamda teröristlerce kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 58 hedef başarıyla imha edilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir.

– Daha önce gereken yer ve zamanlarda, gerekli operasyonlar yapıldı, şu anda yapılıyor ve yapılmaya devam edecek. PKK/YPG aynı terör örgütüdür, nerede faaliyet gösterirlerse göstersinler meşru hedefimizdir.

– Askeri yöntemlerle hedeflerin ele geçirilmesinde birçok hareket tarzı var. Tek seçenek kara harekatı değil.

– Başta dost ve müttefik ülkeler olmak üzere diğer ülkelerin bu teröristlerin yakınlarında bulunmamaları gerektiğini her zaman ifade ediyoruz. Milli Savunma Bakanlığı’nda, İçişleri, Dışişleri bakanlarıyla MİT Başkanı ve Genelkurmay Başkanı’nın da katılımıyla gerçekleştirilen toplantı, genel bir güvenlik değerlendirmesi ve istişare toplantısıydı.

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