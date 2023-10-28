Muhalefet liderlerinden Gazze tepkileri: Sessiz kalan bu vahşetin ortağı olur

Tel Aviv, 3 haftalık ablukanın en yoğun saldırılarını dün gece düzenledi. 150 nokta savaş uçaklarıyla vuruldu, Gazze'nin dünya ile iletişimi kesildi. Muhalefet lideri de yaşanan vahşete karşı sessiz kalınmaması çağrısında bulundu.

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İsrail ordusu, ablukanın 22’nci gecesinde Gazze Şeridi’nin kuzeyinde 150 noktayı hava saldırılarıyla vurdu. Sığınak delici mühimmatların atıldığı Gazze’de birçok yapı yerle bir oldu. Üç haftalık süreçteki en ağır bombardımanla birlikte çok sayıda asker de lokal operasyon için karadan bölgeye giriş yaptı.

Muhalefet liderleri de yaşanan saldırılara karşı sessiz kalınmaması çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

– Dış dünyayla bağlantısı koparılan Gazze, ağır bir bombardıman altında… Gazze'de masumlar katlediliyor, yetmezmiş gibi, İsrail Başbakanı hala hastaneleri hedef gösteriyor. Bu gece, bu katliama sessiz kalan herkesin eline masum kanı bulaşır. Dünya, ya bu katliama dur diyecek ya da ortak olacak, bunun ortası yok! Dualarım mazlum Filistin Halkı için…

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

– Gazze'de gün geçtikçe büyüyen zulüm, bu geceki kara harekâtıyla artık geri dönülmez bir boyut kazanıyor. Uluslararası tüm normların hiçe sayıldığı böylesi bir vahşete engel olamayan uluslararası toplum; bu saatten sonra insan haklarını nasıl savunacak? Nasıl demokratik değerler, nasıl barış diyebilecek? Netanyahu terörüne göz yummaya devam edenler, hiç şüphesiz ki; tarihe bir utanç vesikası olarak geçecekler. Uluslararası güvenliğin bir krize terk edilmemesi için tüm devletleri acilen bu terörü durdurmak üzere birleşmeye davet ediyorum.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu

– Ey Müslüman ayağa kalk! Ey insanlık ayağa kalk! Gazze'de katledilen insanlıktır. İsrail devlet terörü uygulayarak, kadın çocuk demeden masum sivilleri katlediyor, dünya seyrediyor. Yeter, yeter!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan

– İsrail Gazze'de çocuk, kadın, sivil ayrımı gözetmeksizin yürüttüğü kıyımı ve hastane, okul, cami ayırmadan sürdürdüğü topyekûn yıkım hareketini bu gece yeni bir safhaya taşıdı. Bu operasyon, milyonlarca insanın evinden, yurdundan edilmesi ve ‘Etnik temizlik’ anlamına geliyor. BM Genel Kurulunun ateşkes çağrısı kararı aldığı bir günde başlayan bu işgal, İsrail'in uluslarası kamuoyunu ve hukuku yok saydığının yeni bir örneğidir. Başta ABD ve bazı Avrupa ülkeleri olmak üzere İsrail Hükûmetinin insanlık ve savaş suçlarına destek veren ülkelere sormak istiyorum: Yaşanan bu faciaya ‘Dur’ demeden önce kaç masum sivilin daha hayatını kaybetmesi gerekiyor? Kuşkusuz ki tüm dünyanın gözü önünde yaşanan bu olayların hesabını tarih soracaktır.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

– İşgalci İsrail devleti, bu gece Gazze’ye düzenlediği en yoğun saldırıları gerçekleştiriyor. Gazze, elektrik ve iletişim kesintisi nedeniyle karanlıklar içinde barbarlar ordusunun vahşetiyle başbaşa bırakılmış durumda. 2 milyondan fazla insandan haber alınamıyor! Bugüne kadar İsrail’in Gazze’deki soykırımına seyirci kalan Batı ülkeleri artık insanlık suçuna karşı İsrail’in bu soykırımına engel olmalıdırlar. Aksi takdirde tarih onları da bu soykırımının ortağı olarak anacaktır. İslam dünyası ise Türkiye öncülüğünde bu gece izzet ve onurunun karanlığın içinde boğulduğunu izlemek yerine harekete geçmeli; tüm dünyaya ve işgalcilere Filistin’in sahipsiz olmadığını göstermelidir.

‘DEVLET MİTİNG YAPMAZ’

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı da Erdoğan’ın vatandaşları bugünkü Filistin mitingine davet ettiği paylaşımını alıntılayarak “Sayın Cumhurbaşkanım, siz dünyayı ayağa kaldıracak İslam Ülkeleriyle İsrail'e had bildirecek, ağır yaptırım kararlarıyla zalimi durduracak yetkiye sahipsiniz. Şuan adım atmalısınız. Yarın değil. Gazze yok oluyor. Devletimizi aciz gösteriyor bu adımlarınız. Devlet miting yapmaz, gerekeni yapar” açıklamasını yaptı. (ANKA)