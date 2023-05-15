Muharrem İnce’den seçim sonrası ilk açıklama
Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den seçim sonrası ilk açıklama geldi.
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Seçim sonrası gençlere seslenen İnce, şu ifadeleri kullandı;
“UMUT HER ZAMAN VARDIR”
“Gençler, evlatlarım, biz ‘Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim.’ diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan gidenleriz. Kendinizi üzmeyin, asla umutsuzluğa kapılmayın. Umut her zaman vardır.”