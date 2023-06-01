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MYK istifası sonrası Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında kritik görüşme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kabul etti.

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MYK istifası sonrası Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında kritik görüşme

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından parti genel merkezinde bir araya geldi.

İmamoğlu, saat 19.12’de geldiği genel merkezden 20.42’de ayrıldı.

MYK İSTİFA ETMİŞTİ

CHP’de seçim sonuçlarının ele alındığı toplantıda MYK üyelerini istifasını sunmuştu. Kılıçdaroğlu istifaları kabul ederken, Parti Meclisi’nde 38'inci Olağan Kurultay takviminin de netleşmesi bekleniyor.

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