Nurettin Nebati’ye koyun eti tepkisi

Kriz yüzünden beli bükülen vatandaş, eti kasap camında görürken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, halka akıl verdi. Nebati'nin ,koyun eti ucuz ama kokuyor diye millet yemiyor şeklindeki sözleri büyük tepki topladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Saray’da AKP ve MHP milletvekillerine iftar verdi. İftara katılanlara ana yemek olarak “safranlı pilav eşliğinde mantar soslu dana fileto” servis edildi.

İftar sonrası bir TV kanalının canlı yayınına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bir gastronom edasıyla, Türkiye’de damak tadının değiştiği yönünde fikir beyan ederek “Koyun eti ucuz ama tercih edilmiyor, kokusundan dolayı. Bunu da değiştirmek lazım” dedi.

Halk artan erten fiyatları yüzünden kasabın önünden geçemezken, yaşlı başlı insanlar yanlarında sandalye getirerek, sabahın kör karanlığında Et ve Süt Kurumu mağazaları önünde ucuz et kuyruğuna girerken, öğrenci evlerinde 100 gram kıymaya beş yumurta kırılırken, Nebati’nin, “damak tadından” bahsetmesi büyük tepki çekti.

YA ALIŞVERİŞ YAPMIYOR YA DA BİZİMLE ALAY EDİYOR

• Eksik açıklama. At ve eşek eti de ucuz. Onu da önermeniz gerekirdi.

• Benim baktığım marketlerde iki tür ette aynı fiyat. Kuzunun ucuz olduğu marketler belirtilirse sevinirim. Bizim için de iyi olur.

• Bizi kendi emri altında her söylediklerine itaat etmek zorunda görüyorlar galiba. Yalnız bir sorun var, sanırım kuzu etine paramızın yeteceğini sanıyor. Önce ya maaşımızı yükseltin, ya et fiyatlarını düşürün, biz istersek değiştiririz et tercihimizi.

• Ya alışveriş yapmıyor ya da bizle alay ediyor.

HALKI AŞAĞILAMAYA BAŞLADILAR

• Kaybettiklerini anladıkça halk ile dalga geçmeye aşağılamaya başladılar.

• Sayın bakan çok et yemekten olsa gerek hafızanızı iyi çalışıyor.

• İnekleri kesip yediler bitti, sırada koyunlar var onları da yiyip bitirecekler hayvancılığa noktayı koyacaklar ama Allah’tan seçimlere az kaldı bunun cevabını bu millet verecektir.

YANLIŞ BAKANLIĞA ATANDIĞI KESİN…

• Koyun etinin 240 lira olması dışında sorun yok.

• Etten anlıyor desek değil fiyatlardan haberi yok desek yeridir ancak an itibari ile maliye bakanımız…

• Yanlış bakanlığa atandığı kesin. Tarım bakanı olmalıydı. Koyun eti tavuk eti bunlar da ucuz değil. İnanmıyorsa Sn. Destici'ye sorsun.

YAKINDA VEJETERYAN OLACAĞIZ

• Böyle bir bakan yüzyılda bir kere gelir kıymetini bilmek lazım.

• Vatandaş olarak yakında vejeteryan olacağız mecburiyetten.

• Mesele koyun eti dana eti değil ki mesele vatandaşın damak zevki değil ki vatandaşın böyle bir tercih yapacak bütçesi yok öyle bir lüksümüz yok. Yani biz öyle zengin bir ülke değiliz sayın bakan, bu söylediklerinizi ekonomisi iyi bir ülke bakanı söyler siz değil maalesef.

