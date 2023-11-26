Öldürüp kaçtı, 40 gündür yakalanamadı
Adana'da trafik ışıklarında su satan Ali Eker'e çarparak ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan kimliği belirsiz sürücüsü 40 gündür yakalanamadı.
Seyhan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda 18 Ekim’de öğle saatlerinde plakası belirlenemeyen otomobil, trafik ışıklarında su satan Ali Eker’e çarptı, sürü durmayıp aracıyla kaçtı. Kaza nedeniyle başı yere çarpan Eker ise ağır yaralandı.
29 GÜN YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ
Çevredekilerin yardımıyla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Eker, 16 Kasım’da hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı ancak bölgede, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının arızalı olması sebebiyle otomobil ve sürücü tespit edilemedi. Kaçan sürücünün bulunması için 40 gündür süren arama çalışması devam ediyor.
GECEM GÜNDÜZÜM GÖZYAŞLARIYLA GEÇTİ
Oğluyla birlikte yaşayan anne Kibar Yılmaz, kaçan sürücünün yakalanıp cezalandırılması için yardım istedi.,
Yılmaz, “Oğluma çarpıp durmamış. Çevredekiler yardım edip yoldan geçen ambulansı çevirip hastaneye götürmüşler. Kazadan sonra beyninden hasar aldı. Yoğun bakımdaki tedavisinden sonra hayatını kaybetti. Kaçan sürücünün yakalanmasını istiyorum. Hastanede gecem ve gündüzüm gözyaşlarıyla geçti. O kaçan sürücü Allahın azabına uğrasın. Allaha havale ediyorum dedi.