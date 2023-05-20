Özgür Özel: MHP bir kolunda, HÜDA-PAR koynunda, kimler kimlerle beraber

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Aydın Efeler’de kalabalık bir gruba hitap etti. 28 Mayıs'ın Hizbullah’ın yönetime gelip gelmemesi, Suriyelilerin kalıp gönderilmesi, yoksulluğun sürüp sürmemesi referandumu olduğunu belirterek, “MHP bir kolunda, HÜDA-PAR koynunda, kimler kimlerle beraber” diyerek Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi.

Latif SANSÜR

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28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim çalışmaları kapsamında Aydın'a gelen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Atatürk Kent Meydanı’nda otobüsün üzerinden, alanda toplanan vatandaşlara seslendi.

Erdoğan'ın PKK'yı Millet İttifakı ile ilişkilendirmeye çalıştığını söyleyen Özel, Oslo görüşmelerini, Habur’daki çadır mahkemelerini hatırlatarak, “Geçmişte, bugün ya da yarın Abdullah Öcalan'ı çıkarmayı düşünen, PKK ile pazarlık edenin Allah bin belasını versin” dedi.

“HÜDA-PAR KOYNUNDA”

Erdoğan'ın, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi'ni yanına aldığını söyleyen Özgür Özel, “MHP kolunda, HÜDA-PAR koynunda. Kendi listelerine koydu HÜDA PAR'ı. Gonca Kuriş'i domuz bağıyla öldüren, Gaffar Okkan'ı Diyarbakır'da 6 polisle şehit eden, ‘Türk Milleti olmasın’ diyen HÜDA-PAR koynunda” diye konuşarak, 28 Mayıs’ta taş atan değil kalp yapan ellerin kazanacağını dile getirdi.

“28 MAYIS REFERANDUMDUR”

Erdoğan'ın seçim çalışmalarında devlet olanaklarını kullandığını, yalan hesaplardan sahte videolar hazırlatıp yayınlatmak için yurt dışındaki firmalarla anlaştığını anlatan Özel, 28 Mayıs oylamasının bir referandum olduğunu kaydetti. Özel şunları söyledi:

*Siz 28 Mayıs'ta oyunuzu vererek ya Hizbullahı yönetime getireceksiniz ya da Türkiye'nin aydınlık yarınlarına oy vereceksiniz. 28 Mayıs Suriyelilerin referandum seçimidir.

*Tayyip Erdoğan on yıldır ‘Suriyelileri barındıracağım’ diyor, Kemal Kılıçdaroğlu ise 10 yıldır Esat ile görüşeceğim, evlerini, çalışacakları işyerlerini AB desteğiyle yaptıracağını, 6 ay içinde Suriyelileri burada tutmayacağını söylüyor.

*Erdoğan kazanırsa kalacaklar, Kılıçdaroğlu kazanırsa açıkça söylüyoruz gidecekler. 28 Mayıs işsizlik referandumudur, işsizlik sürsün diyenler Tayyip Bey’e, bitsin diyenler Kemal Bey’e oy verecek. 28 Mayıs, yoksulluk referandumudur.

*Bir eli yağda bir eli balda olanlar karnını doyurmaya devam etsin diyenler Tayyip Bey’e, artık yoksuzluk bitsin, aile sigortası gelsin, işsizlik bitsin, asgari ücret temel ücret olmasın, fiyatlar düşsün enflasyon yenilsin diyenler Kemal Bey’e oy verecek.

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