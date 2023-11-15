Özgür Özel’den ‘ambargo’ tepkisi: Samimiyetsizlik

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC ziyareti sırasında “Kıbrıs, bir yalıtılmışlık ve bir ambargoyla muhatap. Bu ambargonun sürüyor olması, geçmişte KKTC'ye verilen sözler düşünüldüğünde samimiyetsizliktir ve bu mutlaka ortadan kaldırılmalıdır" dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Özel, buradaki konuşmasında, bugünün KKTC’nin 40. kuruluş yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı olduğunu hatırlatarak, KKTC’lilerin bayramını kutladı:

“Sabah resmi törenlerde de birlikteydik. Bir kez daha sizin şahsınızda KKTC'de yaşayan bütün vatandaşlarımızın bayramını kutluyoruz. Bugün buraya geldiğimiz heyeti tanıtmak isterim. Gamze Taşcıer, İlhan Uzgel ve Namık Tan. Cumhuriyet Halk Partisi, ilk kongresini yaparken, Mustafa Kemal Atatürk, bu kongrenin 2'nci kongre olduğunu söyledi ve salon şaşırdı. Dedi ki, ‘1'incisini Sivas'ta yapmıştık.' 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi, ilk kongremizdir ve o kongre bize bir görev vermişti. Ülkemizi düşman işgalinden kurtarma ve bir cumhuriyet kurma, bir devlet kurma görevi. O kongredeki görevi layıkıyla yerine getirdi Cumhuriyet Halk Partisi. Atatürk, CHP'ye iki büyük eserimden biri diyor. 2'nci yüzyıldaki ilk kongremizin de bize iki önemli görev verdiğini kabul ediyoruz. Kongremiz bize iktidar olma görevini verdi. Bu görevi yerine getirdikten sonra da Atatürk'ün vasiyetini yani Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesine ulaştırma ve geçme görevi verdi. Bu ciddiyetle yaklaşıyoruz.”

“ULUSLARARASI TOPLANTILARA DAVET EDİLMESİ ÖNEMLİ”

Özel, “Biz devleti kuran parti olarak, seçilen genel başkanın ilk ziyareti Kıbrıs'a sonra da Azerbaycan'a yapmasının doğru olduğunu düşünüyoruz. Partimizin 1'inci Genel Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür, hepimizin önderi. 2'nci Genel Başkanının Lozan'daki başarısı, Kıbrıs'ın statüsü açısından son derece kritik olmuştur. 3'üncü Genel Başkanı, Kıbrıs'taki hemen her evde resmi olan Karaoğlan'dır. Kıbrıs'ın mezalimden kurtulması noktasında çok önemli bir cesareti, kararlılığı göstermiştir. O günlerde daha sonra Türkiye'yi sıkıntıya sokacak ambargo tehditlerine boyun eğmemiştir. Biz tabii özellikle bugünkü şartlarda şunun altını çizmek isteriz. Kıbrıs, bir yalıtılmışlık ve bir ambargo ile muhatap. Bu ambargonun sürüyor olması, geçmişte KKTC'ye verilen sözler düşünüldüğünde samimiyetsizliktir ve bu mutlaka ortadan kaldırılmalıdır. Kıbrıs'ın birtakım uluslararası toplantılara gözlemci olarak davet edilmesinin dahi önemli olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

“EŞİT KARDEŞLİK STATÜSÜ DAHA DOĞRU BİR TANIMLAMA”

Özel, “Biz yavru vatan tanımlaması yerine kardeş vatan tanımlaması yapıyoruz. Bir eşit kardeşlik statüsünün her zaman çok daha doğru bir tanımlama olduğunu düşünüyoruz. Buradaki her siyasi görüşten vatandaşımızı da sizin şahsınızda bir kez daha kucaklıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonra sürdüreceği ilişkilerde karşılıklılık esasına göre en sıcak en samimi tavırlar içinde olacağımızı bilmenizi isterim. Mavi Vatan konusundaki hassasiyetinize teşekkür ediyorum. Libya ile münhasır ekonomik bölgeler anlaşması imzalandığında, bunu ilk tebrik eden siyasilerden biriydim. Anlaşma imzalandıktan sonra zaman geçirmeden komisyona getirilmesini, Genel Kurul'dan geçirilmesini önerdim. Dışişleri Bakanımız teşekkür etmişti ve kısa bir süre içinde o anlaşmayı geçirmiştik. Türkiye'nin ve Kıbrıs'ın çıkarına olacak konulardaki tutumumuzun son derece yapıcı ve katkı verici olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim” ifadesini kullandı:

ÖZEL'İN KIBRIS ZİYARETİ

Özel, bugün KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhüman ile görüştü.

Özel, Lefkoşa'da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla KKTC Cumhurbaşkanlığı’nda verilen resepsiyona katıldı.