Palalı, Bodrum için aday oldu

Yerel seçimlerinde aday olmak isteyenler için siyasi partilerde başvuru süreci devam ediyor.

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CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu'nda alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan ve örgütlere yollanan genelgeye göre aday adayları 21 Kasım-28 Kasım arasında adaylık başvurusu yapabilecek.

Son olarak Mimar Emin Palalı, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Bodrum Belediye Başkan Aday Adaylığı için başvuruda bulundu. Palalı, dosyasını CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın'a teslim etti.

Adaylık başvurusu sonrası yaptığı açıklamada Palalı, Cumhuriyet Halk Partisi’nin temel prensipleri doğrultusunda Bodrum’un daha yaşanabilir, adil ve sürdürülebilir bir kent olması için mücadele edeceğini ifade etti.

Katılımcı demokrasiye vurgu yapan Palalı, “Halkın karar mekanizmalarına katılımının artırılmasını, demokratik ilkeler ve değerlere olan bağlılığın güçlendirilmesini hedefliyoruz. Eşitlik ve adalet ilkesiyle, hukukun üstünlüğüne olan inancımız ve herkes için adaletli bir Türkiye vizyonumuzla Bodrum’u daha adil, güvenli bir şehir haline getireceğiz” dedi.