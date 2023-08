Sarıgül: Bir gazeteciyi düşüncelerini açıkladı diye hapse atamazsınız

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Marmara (Silivri) Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteciler Barış Pehlivan ve Merdan Yanardağ'ı ziyaret etti. Sarıgül, “Merdan Yanardağ’ın düşüncelerine katılırsınız katılmazsınız o ayrı bir konudur. Ama bir gazeteciyi düşüncelerini açıkladı diye hapse atamazsınız. Barış Pehlivan’ın cezaevinde kalması hak ihlalidir” dedi.

Orhan BOZKURT

Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteciler Barış Pehlivan ve Merdan Yanardağ’ı ziyaret eden CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, “CHP, hak arayanların, hakkını arayanların yanındadır. Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu, herkesin hakkını hukukunu koruyan bir adalet savaşçısıdır, o da süreci yakından takip ediyor. Onlara Sayın Genel Başkanımın selamlarını götürdüm. Her iki gazeteciyi de dirençli ve kararlı gördüm. Güçlü ve azimliler” dedi.

“BU HUKUK DIŞI TUTUMLAR İKTİDARA DA ÜLKEYE DE HAYIR GETİRMEZ”

Merdan Yanardağ'ı uzun yıllardır tanıdığını ifade eden CHP Milletvekili Sarıgül, şunları söyledi:

“Merdan Yanardağ'ın düşüncelerine katılırsınız katılmazsınız o ayrı bir konudur. Ama bir gazeteciyi düşüncelerini açıkladı diye hapse atamazsınız. Barış Pehlivan'ın cezaevinde kalması hak ihlalidir. Halkın oylarıyla milletvekili seçilen Can Atalay'ın cezaevinde olmasının izahı yoktur. Her iki gazeteci de Can Atalay da haksız ve hukuksuz yere içeride tutuluyorlar. Bu hukuk dışı tutumlar iktidara da ülkeye de hayır getirmez. AKP, bugün geldiği noktayı demokrasinin kurum ve kurallarına borçludur. Onların da demokrasinin kurum ve kurallarına uymaları lazım. CHP olarak bu ve buna benzer tutum ve hukuksuzlukları yakından takip ediyoruz.”

“TOPLUMSAL BARIŞ İÇİN CUMHURİYETİN 100. YILINDA BİR AF ÇIKARALIM”

Toplumsal barış için af çağrısında da bulunan Sarıgül, “Bu vesile ile istiyorum ki 29 Ekim öncesi toplumsal barış affı çıksın. Bir kardeşlik hukuku affı çıksın. Anneler için affet Türkiyem, babalar için affet Türkiyem, çocuklar için affet Türkiyem. Binlerce kader mahkumu 29 Ekimden önce, Cumhuriyetin 100. yılında bir toplumsal barış affı beklemektedir. 1 Ekim’de TBMM açıldığında bütün partilerin grup başkanvekilleri ile konuşacağım. Benim af teklifim kesinlikle oy hesabı içermemektedir. Seçimler geride kaldı. Gelin artık toplumsal barış için Cumhuriyetin 100. yılında bir af çıkaralım” diye konuştu.