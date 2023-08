Şehit Eren Bülbül’ün annesi: Evladımın şehadet şerbetini içtiği yerden her gün geçiyorum

Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün (15), vefatının üzerinden 6 yıl geçti. Evinin önünde şehit edilen ve aynı yerde kabri olan Eren'in annesi Ayşe Bülbül, "Evladımın şehadet şerbetini içtiği yerden her gün geçiyorum. Oradan geçmek zorunda kalıyorum. Vatan sağ olsun demek zorundayız" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Trabzon’un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017’de, PKK’lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu. Şehit olmadan önce sosyal medyadaki hesabında “Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın” paylaşımının ortaya çıkması ile Türkiye’yi hüzne boğan Eren Bülbül’ün şehadetinin üzerinden 6 yıl geçti.

“KARDEŞLERİNİN HEPSİ BURADA, BİR EREN YOK”

Eren’siz geçen günlerin kendisi için çok zor olduğunu ve evlat acısını her gün yaşadığını anlatan anne Ayşe Bülbül, şunları söyledi:

* “Erensiz geçen 6 yılın hiçbir tarifi yok. O kadar acı, o kadar büyük hüzün. Bir yandan 13 evlattan 1 tanesini vatan için şehit vermek; bir anneye, babaya, kardeşlere büyük gurur. Bu 6 yıl o kadar zor ki. Günlerim burada geçer. Evde küçük çocuk bırakıp, gidince, ‘çocuk beşiği mi devirdi, ağlıyor mu, acıktı mı’dersin ya, ben de aynısını diyorum.

* Evlatlarım çok ama hayatın çilesinden, işinden, gücünden evlatlarımın kokusunu alıp da doyamadım. Evladıma doymadan bu dünyadan göç edip, gitti. Tek bana teselli veren şey; evladım şehit edildi ama ne olursa olsun acısı aynı bugünkü gibi. Bazıları 6 yıl oldu diyor. Dün idi, ne zaman 6 yıl oldu? Sizlere 6 yıl gibi geliyor ama bana 6 bin yıl gibi geliyor.

* Bugünler bitmez, geçmez. Cenab-ı mevlam sabrını veriyor ama ne kadar da sabrını verse bir yerde taşıyorsun, bir yere kadar sabrediyorsun. Mevlam bu çocuğu bizlere verdi, sevdiği için kendi makamına aldı. Bugün yıl dönümü. Kardeşlerinin hepsi burada, bir Eren yok. Bir annenin bu acıyı, hüznü yenmesi o kadar kolay değil. Yapacak bir şey yok, vatan sağ olsun.”

“EREN’İN ŞEHİT EDİLDİĞİ AN, GÖZÜMÜN ÖNÜNE GELİYOR”

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde önceki bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan 5 asker ve aileleri için üzüldüğünü söyleyip, sabırlar dileyen anne Bülbül, şöyle konuştu:

* “Çocuklarım, şehitlerimiz olduğu haberini verince televizyonu açmadım, kumandayı elime alamadım. Hem şehitlerimize hem o anne, babalara üzülüyorum. Bu acıyı nasıl bitirecekler, nasıl giderecekler? Eren’in şehit edildiği an, gözümün önüne geliyor. Ayrılan tek tarafımız şu; şehitlerimiz asker ocağında şehit oluyor ama şehit şehittir. Her an evladımın şehit edildiği yerden geçmek zorundayım. Onun şehit edildiği yer, her an burada.

* Benim evladımın şehadet şerbetini içtiği yerden her gün geçiyorum. Oradan geçmek zorunda kalıyorum. Vatan sağ olsun demek zorundayız. Allah’ım şehit ailelerine soğukluklar, sabırlar versin. Tüm şehitlerimizin ruhu şad, mekanı cennet, toprağı bol olsun. Benim dünyam başıma yıkılıyor. O şehitlerimiz değil de sanki Eren, benim evladım o gün, bugün şehit edildi gibi. Şehit naaşlarına, anne babalarının çığlıklarına dayanamıyorum, tansiyonum yükseliyor.” (DHA)