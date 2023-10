Şiddete isyan eden sağlık çalışanları 5 gün iş bırakıyor

Kocaeli'nde Aile Sağlığı Merkezi'nde hasta yakınlarının doktorlara yönelik saldırısının yankıları sürerken, Sağlık Çalışanları Birlik Dayanışma Sendikası, ülke genelinde 9 Ekim itibariyle 5 gün iş bırakacaklarını duyurdu.

Halil ATAŞ

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde faaliyet gösteren Körfez Fatih Aile Sağlığı Merkezi'nde dün saat 14.45 sıralarında doktorlara saldırı gerçekleşti. Hasta ve hasta yakınları, nedeni belli olmayan bir şekilde aile hekimleri A.M.K., S.E. ve Y.S.'yi, darbetti. Doktorların vücutlarının çeşitli bölgelerinde darp izleri, yara, diş ısırıkları ve morluklar tespit edildi. Savcılık, saldırgan 3 kişinin tutuklu yargılanmalarına karar verdi. İki kişi tutuklandı. Firari olan diğer kişiyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

“5 GÜN İŞ BIRAKMA KARARI ALINMIŞTIR”

Sağlık Çalışanları Birlik Dayanışma Sendikası’da, sağlıkta şiddet olayları nedeniyle 5 gün iş bırakacaklarını duyurdu. Sendikadan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Sendikamız tarafından, yıllardır artarak devam eden ve son haftalarda ülkenin her yerinde vahşi terör boyutunda yaşadığımız, can güvenliğini tehdit eden ve işimizi, mesleğimizi yapamaz, sürdüremez hale getiren sağlıkta şiddet olayları nedeniyle ve bunlara karşı halen yaptırımı olan etkin ve caydırıcı önlemler alınmamış olması, sağlık çalışanlarının hayati tehlikesinin önemsenmemesi sebebiyle idari ve siyasi yetkili ve sorumlulara bu konuda görev ve sorumluluklarını hatırlatmak ve bu sorumluluk ve görevlerini yerine getirmeye çağırmak ve sağlıkta şiddetin bir an önce durdurulmasını talep etmek amacıyla 9, 10, 11, 12, 13 Ekim 2023 tarihlerinde ülke genelinde 5 gün iş bırakma kararı alınmıştır. Değerli üyelerimize ve kamuoyuna saygı ile duyururuz.”

