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Şırnak’ta askeri araç devrildi: 8 asker yaralı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 8 asker, hastaneye kaldırıldı.

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Şırnak’ta askeri araç devrildi: 8 asker yaralı

Türkiye-Suriye sınır hattında bulunan Aktepe Sınır Karakolu mevkisinde devriye görevindeki askeri araç şarampole devrildi.

8 ASKER YARALI

Kazada, araçta bulunan 8 asker yaralandı. Yaralı askerler, haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (AA)

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